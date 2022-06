In arrivo i cimiteri per cani in Sicilia, dopo un ritardo di ventidue anni

Finalmente la Sicilia inizia ad uniformarsi a tante altre regioni sia in Italia che grazie allo stanziamento di fondi per la creazione di cimiteri per cani. I pelosi tra un po’ di tempo potranno avere una degna sepoltura, anche se questa opportunità arriva con un ritardo di ben ventidue anni.

Circa ventidue anni fa una legge prevedeva la possibilità di seppellire il proprio animale domestico all’interno di un vero e proprio cimitero. Dopo tutto questo tempo, la Regione Sicilia ha stanziato la somma di ben due milioni di euro; da dividere tra i Comuni che ne faranno richiesta. La legge dell’ARS promulgata oltre due decenni fa prevede la possibilità di seppellire il proprio animale domestico, anche previa cremazione.

In questo modo la Sicilia riuscirà ad uniformarsi con le regioni del nord che danno questa opportunità già da diverso tempo. I sindaci dei comuni interessanti potranno avanzare l’istanza; dopo la pubblicazione di un Avviso pubblico che il Dipartimento Regionale delle Attività sanitarie pubblicherà tra alcuni giorni.

I cimiteri dovranno essere lontani minimo 50 metri dalle aree abitate; il cimitero dovrà essere recintato con rete metallica per un’altezza di 1,80 mt e dovrà essere ricoperta di siepe viva. Nel Regolamento saranno indicate anche la modalità di realizzazione degli impianti di incenerimento e altri spazi quali i servizi igienici per il personale; e ancora, parcheggi, deposito attrezzi e zona di smaltimento dei rifiuti cimiteriali. In sostanza, vi è un ballo un grosso progetto; per permettere ai proprietari di andare a trovare i propri defunti pelosi.

Dover dire addio al proprio animale domestico è sempre un dolore enorme; magari con la creazione dei cimiteri, i proprietari potranno sentirsi più vicini ai propri amici cani e gatti, malgrado non ci siano più. Ci si augura che questo progetto possa essere completato in breve tempo e che possa dare conforto a chi ne avrà bisogno.

