400 pelosi tra cani e gatti sono morti durante la notte di San Silvestro

Anche la fine del 2021 è stata come ogni anno occasione per fare esplodere i botti di Capodanno e anche quest’anno 400 pelosi tra cani e gatti sono morti; tante altre centinaia di pelosi invece sono scappati per il terrore e ancora non sono stati trovati. Non si arresta ancora la corsa ai fuochi d’artificio e petardi durante l’ultima notte dell’anno, ma questo comporta solo dolore per i pelosi.

Sono tantissimi i pelosi di cui non si conosce la loro sorte, dopo i fuochi d'artificio e i petardi di fine anno; un dato allarmante, però, dovrebbe far riflettere sulla gravità di questi "giochi" pericolosi. Purtroppo, i dati della fine del 2021 sono peggiori di quelli della fine del 2020; solo in Italia, 400 pelosi tra cani e gatti sono deceduti la notte di San Silvestro e altre centinaia di pelosi sono fuggiti per il terrore. I soccorritori e volontari hanno fatto partire le ricerche, con l'aiuto anche dei privati; tuttavia, mancano alla lista ancora tantissimi pelosi di cui, sfortunatamente, non si conosce ancora la sorte.

L'AIDAA ha sottolineato che tuttavia questo è soltanto, e sfortunatamente, un dato provvisorio. È possibile però costatare che il numero maggiori di animali deceduti si trovavano nelle regioni di Sicilia e Calabria; seguite da Lombardi a e Campania. Le persone amante dei botti di fine anno hanno terrorizzato i pelosi di tutta Italia, nonostante le continue richieste e i divieti di fare i giochi pirotecnici. Sarebbe meraviglioso che la fine del 2022 fosse diverso e che nessun altro animale perisca o sparisca per la paura dei rumori così forti.

Le persone devono proteggere gli animali e il loro equilibrio psico-fisico; dieci minuti di giochi d'artificio e petardi rovinano per sempre la vita dei pelosi e non rendono migliore quella degli umani. Per questo è importante riuscire a prendere consapevolezza della gravità di questi episodi.

