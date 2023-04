Pitbull molto triste in famiglia, riscopre la felicità grazie al suo talento paterno con i gattini (VIDEO)

Questa è la storia di un grosso cane, un Pitbull ma con gli occhioni da cucciolo, e non solo. Siamo in California e Ozzy fa parte della famiglia da quando è arrivato da un rifugio diversi anni fa. In tutto il tempo in cui ha vissuto al rifugio, non ha avuto molte cure e coccole. Il cane ha sviluppato grande responsabilità e compassione, per questo motivo gli è venuto naturale quello che ha compiuto poco dopo.

Il nucleo di famiglia è molto consolidato. Quando arriva Ozzy, la coppia che lo ha adottato ha tre figli e il più piccolo, di cinque anni, preferisce trascorrere del tempo con un tablet che a giocare con il Pitbull. Poi in casa vive un vecchio gatto, Norm, che pensa solo a dormire e mangiare. Non una grande compagnia per Ozzy.

Scherza il padrone sul suo cane, dice “soffriva così tanto la mancanza di cure e gentilezza che se i ladri fossero entrati in casa, la prima cosa che avrebbe fatto era portare loro pantofole, un plaid e una tazza di camomilla ciascuno”. Il Pitbull sembrava avere un disperato bisogno di qualcuno di cui prendersi veramente cura. Ma tutto cambia con l’arrivo di un gatto randagio, soprannominata Wynia. La gattina ha dato alla luce cinque gattini e Ozzy è diventato di colpo il più felice dei cani.

Ovviamente la famiglia avrebbe accolto i gattini, ma solo fino a quando non sarebbero stati più grandi, prima di darli via. La casa non sarebbe diventata “uno zoo”, come ripetevano i padroni di Ozzy. Il Pitbull, circondato di cuccioli strillanti e inesperti, ha ritrovato l’armonia con se stesso e con il mondo. Di certo la mamma gatta avrà da ringraziare per l’ospitalità ricevuta grazie a questo dolcissimo cane.

Sono stati benissimo insieme e hanno giocato per settimane e settimane, prima che i gattini trovassero una persona che li adottasse. Chissà se alla prossima cucciolata Ozzy sarà nuovamente così “paterno” come è stato grazie ai cuccioli di Wynia.