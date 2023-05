L’amicizia tra una bambina disabile e un Golden Retriever diventa virale nel web (VIDEO)

Far crescer un bambino con un cane è la cosa più bella e giusta che una famiglia possa fare. I nostri amici a quattro zampe sono dolci, gentili e premurosi, e difenderanno sempre i piccoli umani. Soprattutto se presenti alcune patologie, i cani possono dare un preziosissimo contributo. Non a caso infatti, troviamo sempre più spesso cani da terapia e da supporto, che svolgono un lavoro unico e speciale. In un dolcissimo filmato che ha commosso tutti nel web, possiamo vedere la splendida amicizia tra una bambina disabile e un Golden Retriever. Il peloso ama moltissimo la sua sorellina, e non la lascerebbe per nessun motivo al mondo.

Il suo nome è Indie, ed è una cagnolina molto intelligente e dolce. Il peloso ha una sorellina a cui vuole molto bene, e i due sono riusciti a commuovere molte persone grazie al loro filmato. Nel video, possiamo vedere la splendida amicizia che si è creata tra la bambina disabile e il Golden Retriever, che non fanno altro che scambiarsi coccole e giocare insieme. Insomma, non sorridere di fronte a questi momenti è letteralmente impossibile.

A soli due anni di età, i medici hanno diagnosticato alla piccola Brynn la leucodistrofia. Si tratta di un gruppo di malattie che colpiscono la parte bianca del cervello, che si occupa di produrre enzimi e controllare gli acidi grassi all’interno del cervello e dei nervi. Fortunatamente, nella sua vita è subentrata Indie.

La loro mamma, fotografa di professione, ama registrare i loro momenti teneri, condividendoli poi sul web. Indie è davvero molto premurosa nei confronti della piccola Brynn, e possiamo vederla molte volte darle dei preziosissimi baci. Inoltre, i due giocano per molto tempo durante la giornata, irradiando tutti con la loro gioia. Senza di Indie, la vita della piccola non sarebbe la stessa.

I loro filmati sono una vera e propria carezza al cuore, e ogni giorno molti utenti restano commossi dal loro profondo rapporto.