Il cagnolino nero Kala ama trascorrere il tempo con la sua nuova famiglia (VIDEO)

Bastano piccoli gesti per rendere tutto estremamente bello e il cagnolino nero Kala ha vissuto per molto tempo da solo per strada. La donna che lo ha salvato ha deciso di condividere le immagini più belle con il mondo del web.

Sono sempre troppi gli amici a quattro zampe che si trovano da soli per strada nella speranza di trovare qualcuno che possa salvarli dalla loro triste condizione. Il cagnolino nero Kala era probabilmente un cane da laboratorio che poi ad un certo punto è stato abbandonato. Una donna lo ha trovato e ha deciso di aiutarlo; il piccoletto, molto spaventato, era restio a fare nuove conoscenze. Risultava chiaro che il piccoletto era rimasto traumatizzato dagli esseri umani e non riusciva per questo a fidarsi di nessuno. C’è voluto un po’ di tempo prima di riuscire a rendere questo piccoletto sicuro di sé.

Una volta preso, la donna e sua salvatrice ha deciso di portare il cane prima dal veterinario e poi a casa; il piccoletto non voleva proprio uscire dal suo guscio di protezione che si era creato. Una volta però che la donna è riuscita a fare in modo che Kala si fidasse di lei, il piccoletto ha iniziato a fare emergere il proprio carattere. Questo è parecchio vispo e adora trascorrere il tempo a giocare e a correre; adora le coccole e adora i momenti trascorsi in gioia e armonia. Adesso Kala sta bene, è felice e adora la sua nuova vita nella sua nuova casa.

Kala non avrebbe mai pensato che la sua vita sarebbe stata così bella e fortunatamente, una donna e sua salvatriceha deciso di regalare un’opportunità splendida a questo cane che merita soltanto di essere felice. Si augura a Kala una vita lunga e destinata solo a cose belle ed emozionanti, sperando che riesca a dimenticare il dolore patito.

