Attori di serie TV e Film che hanno adottato gli animali con cui hanno condiviso il Set

Nell’epoca dominata dalle piattaforme streaming, l’accesso a serie TV e film è diventato incredibilmente facile, portando spesso a sottovalutare il lavoro dietro le quinte di ogni produzione televisiva o cinematografica. Dietro ogni personaggio, ogni storia e ogni scenario c’è un mondo di dedizione e impegno da parte degli attori e della troupe, che trascorrono lunghi periodi sul set, alternando intensi momenti di lavoro a pause di svago e momenti di condivisione.

È in queste lunghe giornate di riprese che possono nascere legami speciali, non solo tra gli attori e il resto del cast, ma anche con gli animali co-protagonisti delle scene. Dai draghi di “Game of Thrones” ai hobbit de “Il Signore degli Anelli”, molti sono gli animali che hanno lasciato un’impronta nel cuore degli attori con cui hanno condiviso lo schermo.

Un esempio tangibile di questa connessione è rappresentato da Sophie Turner, celebre per il suo ruolo di Sansa Stark nella serie HBO “Game of Thrones”. Nel corso della serie, il personaggio di Sansa adotta un metalupo, simbolo della sua forza e resilienza. Quando la controparte animale di Lady, il metalupo di Sansa, è stata giustiziata nella trama dello show, l’attrice non ha potuto fare a meno di essere colpita dal legame emotivo che si era creato con la cagnolina che l’aveva interpretata, di nome Zunni. Così, una volta terminate le riprese, Turner ha deciso di adottare Zunni, dandole una nuova casa e una nuova famiglia.

Ma non sono solo le produzioni di grande successo a creare legami così profondi. Anche in film meno conosciuti, come “Gifted“, vediamo attori di spicco come Chris Evans, noto principalmente per il ruolo di Captain America, sviluppare un forte legame con i loro co-protagonisti animali. Nel caso di Evans, il suo legame speciale è stato con Dodger, un cane incontrato sul set di “Gifted”. L’affetto tra l’attore e il suo co-protagonista a quattro zampe è diventato così forte che Evans ha deciso di portare Dodger a casa con sé una volta concluse le riprese.

Questi sono solo due esempi di come gli attori possano sviluppare relazioni profonde e durature con gli animali con cui lavorano sul set.