Golden Retriever non contiene la gioia quando scopre di essere stato adottato (VIDEO)

I canili che si trovano in ogni territorio pullulano di esemplari che faticano ad essere adottati. Spesso si tratta di esemplari adulti, con problemi fisici oppure di animali di grande taglia. Generalmente, infatti, le persone che scelgono di prendere in carico un cane rivolgono la propria attenzione ai cani molto giovani o di piccola taglia. Le ragioni non mancano. Infatti, gli esemplari in giovane età fanno meno fatica ad ambientarsi nella nuova famiglia, e quelli di piccole dimensioni sono adatti anche a contesti ridotti.

Ma questa tendenza rischia di lasciare senza una casa migliaia di esemplari non giovani o abbandonati proprio perché troppo “impegnativi”. Anche ciò è alla basa del sovraffollamento di alcune strutture che accolgono animali senza una casa. Questa problematica, in definitiva, dovrebbe aiutarci a riflettere sulla necessità di rivolgersi ai canili e non esclusivamente a circuiti privati per l’adozione. La storia di questo Golden Retriever può aiutarci a comprendere proprio l’importanza di cercare i nostri migliori amici all’interno dei canili.

Infatti, questo esemplare adulto è rimasto per anni all’interno del canile prima di trovare la propria famiglia umana. Come accade in molti casi, il Golden Retriever deve aver sofferto molto la mancanza del calore e dell’affetto di una casa. Il video che mostra l’incontro con la sua nuova padrona, diffuso su TikTok da quest’ultima, ne è la prova lampante. Quando ha scoperto che qualcuno aveva deciso di dare alla sua vita una nuova possibilità, questo Golden Retriever non è riuscito a contenere la propria felicità.

Il video in questione, infatti, mostra chiaramente tutta la gioia del cagnolone alla vista della sua nuova padrona. Il cane, visibilmente consapevole di ciò che lo attende, non smette di stringersi alla sua nuova compagna di vita, poggiando la testa su quella della ragazza. Di fronte a queste immagini piene di tenerezza non possiamo che augurarci che sempre più persone scelgano di visitare i numerosissimi esemplari nei canili di tutto il mondo.