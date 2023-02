Golden Retriever distrugge il passaporto e inconsapevolmente salva la vita alla sua proprietaria

I cani sono i nostri angeli custodi, e ogni giorno ci dedicano il loro amore e la loro fedeltà. Anche se a volte possono essere un po’ imbranati e dispettosi, trovano sempre un modo per farsi amare. La storia che andremo a vedere oggi ha dell’incredibile, in quanto da un guaio combinato da un cane, ne è emersa una fortuna. Infatti, andremo a parlare di un golden retriever che distrugge il passaporto della sua proprietaria, salvandole inconsapevolmente la vita. La donna non ha potuto far altro che ringraziare il suo fedele amico, che, o per fortuna o per sesto senso, le aveva salvato la vita.

Kimi è un dolcissimo golden retriever che vive insieme alla sua proprietaria, con il quale condivide un rapporto speciale. Prima che la donna partisse per il suo volo a Wuhan, in Cina, Kimi ha fatto qualcosa di davvero azzardato. Il golden retriever distrugge il passaporto della sua mamma, impedendole di partire. Senza farlo apposta, nello stesso periodo una pandemia mette in ginocchio Wuhan.

Ovviamente il cane le ha distrutto il passaporto prima che scoppiasse la pandemia in Cina, e per questo motivo la donna non si aspettava di certo una cosa del genere. Dopo averlo scoperto, non ha potuto far altro che ringraziare il suo cucciolo, che si è dimostrato un vero e proprio angelo. Istinto o sesto senso? Chissà, l’importante è che Kimi ha evitato alla sua mamma un’esperienza davvero spiacevole.

“Ero molto arrabbiata quando ho visto il mio passaporto strappato. E poi ho visto le notizie sul Coronavirus diffondersi a Wuhan pochi giorni dopo. Ripensavo al giorno in cui il mio passaporto è stato strappato. Spero che le persone in tutto il mondo possano sopravvivere a questa crisi. E ora dobbiamo indossare le mascherine, lavarci di più e disinfettarci le mani quando usciamo“, racconta la sua proprietaria.