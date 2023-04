Cagnolino non conosce l’amore delle carezze ma quando viene accarezzato ha un insolita reazione (VIDEO)

Il video che vi mostriamo oggi parla di Holly, una cagnolina randagia che viene soccorsa da dei volontari animalisti. La piccola cagnolina non aveva mai avuto contatti con gli umani ed era abituata ad una vita di randagismo. La storia raccontata tramite il video diffuso sui social ha commosso migliaia di animalisti da tutto il mondo.

Nella clip riportata in questo articolo, si può osservare che tutto ha avuto inizio quando un abitante della California, negli Stati Uniti, ha informato Hope For Paws, un’organizzazione che si dedica al salvataggio degli animali abbandonati, della presenza di un cane spaventato nelle vicinanze della sua abitazione.

Così, un gruppo di volontari ha deciso di recarsi immediatamente sul luogo, senza sapere che sarebbero stati testimoni di una straziante storia di abbandono e randagismo. Non appena si sono avvicinati al cane, hanno notato che era paralizzato dalla paura e continuava a tremare nonostante la presenza di numerose persone intorno a lei.

Il cane però non capiva le intenzioni dei volontari e non sapeva che volevano soltanto aiutarla e salvarla. Inizialmente, ha iniziato ad abbaiare per il panico, ma con il passare dei minuti, ha capito che quei giovani avevano buone intenzioni e si è lasciata avvicinare.

Con estrema attenzione e prudenza i volontari sono riusciti a metterle il guinzaglio. Il cane, di nome Holly, è stata poi portata al rifugio dell’organizzazione dove ha ricevuto tutte le cure necessarie. Il video che documenta il salvataggio è diventato virale sui social media, commuovendo milioni di persone in tutto il mondo. Un video che ritrae la gioia di una nuova adozione e la felicità che provoca il genuino affetto umano.

Holly ha dimostrato di essere una cagnolina socievole e desiderosa di trovare una nuova famiglia che le desse una nuova prospettiva di vita. Il video ha ottenuto più di 11 milioni di visualizzazioni e continua ad attirare l’attenzione di molte persone.