Cagnolino a passeggio si ritrova a dover fronteggiare un topolino (VIDEO)

Siamo tutti abituati all’immaginario dei gatti “nemici” per eccellenza, il cane e il gatto. Scene infinite di cani che inseguono gatti fino al momento in cui arriva quel cancello o quella staccionata dalla quale il cane non riesce a passare. Mille scene di tutti i giorni di cagnoni che abbaiano sotto le auto, dentro ai giardini, a gatti con atteggiamento di sfida. Lo sappiamo: il cane è il nemico numero uno del gatto e viceversa.

Stavolta, a sconvolgere il web con un video davvero particolare, è la “rissa” tra un cagnolino e un animale davvero piccolo a confronto: un topolino. Il litigio non stupirebbe se fosse tra un gatto che, anziché litigare, gioca letteralmente a rimandare il momento della fine drammatica per il topolino.

Ma qui, un cane che era a passeggio, trova la bagarre con un nemico davvero minuto e inoffensivo, all’apparenza.

I video che hanno come protagonisti i cani sono sempre di grande successo data la presenza di animali domestici, familiari a tutti e molto vicini a noi per quello che osserviamo in queste creature. Siamo capaci di trovare comportamenti “umanizzati”, simili ai nostri proprio per il fatto che sono animali che, in un certo senso, vivono con noi e, si potrebbe dire, come noi.

Nella clip condivisa dall’account Tik Tok di @emanuely062 si vede come questo cagnolino sia uscito in strada con la mamma umana. A un certo punto incontra un audace roditore che ha reagito non proprio bene all’abbaiare del cane.

Il cane ha continuato ad abbaiare finendo per scontrarsi col topolino più coraggioso del mondo. Il roditore, infatti, ha cominciato a saltellare per ingaggiare lo scontro col cane che, comunque, viene sopraffatto dall’agilità del topolino.

Il video del cagnolino ha fatto scalpore su Tik Tok dopo aver litigato con il piccolo animale.

Alcuni hanno subito pensato al celebre topolino del grande schermo, Stuart Little. Il roditore del cinema è capace di grandi meraviglie e di assurde imprese contro chiunque, persone, animali, gatti e cani. Questo nel video era probabilmente il topolino più adatto a cui dare un simile appellativo.