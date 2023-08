Cagnolina viene seppellita viva sotto un marciapiede, un passante scava a mani nude per liberarla (VIDEO)

La storia che stiamo per raccontarvi ha avuto luogo un po’ di tempo fa in Russia. Non ci sono informazioni precise sui responsabili ma ci baseremo solo sui fatti così come sono stati riportati sui giornali di cronaca. I protagonisti di questa storia vivono nella cittadina russa di Voronezh. Qui, una cagnolina incinta si è ritrovata letteralmente sepolta viva, non si sa se per sbaglio. Il finale sarebbe stato terribile e scontato se un uomo dal cuore gentile non avesse deciso di ascoltare il grido di aiuto della cagnolina. Come la piccola quattro zampe sia finita lì sotto non si sa. Si può immaginare una circostanza sfortunata.

Degli operai erano sul posto per eseguire una riparazione di una sezione di marciapiede che risultava rovinata e infossata. Durante i lavori, in qualche modo, hanno involontariamente ricoperto l’entrata della tana che la cagnolina aveva scelto per partorire. I suoi guaiti, dall’interno della buca, hanno attirato l’attenzione di un abitante del posto, Vadim Rustam e della sua famiglia.

Queste persone, preoccupate dai versi addolorati degli animali, hanno chiesto l’aiuto dei passanti. Si trattava di un tratto di strada pubblica e nessuno voleva rischiare di danneggiarlo, con il rischio di dover pagare in seguito una multa. Ala fine Vadim ha deciso di adoperarsi per il salvataggio e fare da solo. Ha cominciato a levare tutte le pietre che poteva, una dopo l’altra, e scavare in ogni modo possibile. Gli è sembrato molto più importante salvare una vita che rischiare una multa.

Gli operari avevano di fatto bloccato la cagnolina e i cuccioli in una trappola che sarebbe stata presto mortale. Alla fine l’uomo è riuscito a liberare la cagnolina che aveva passato in quel buco già due giorni senza cibo e senza acqua. Grazie a Vadim, la dolce creatura è finalmente in salvo e affidata a un’associazione locale “Right to life”, sita proprio a Voronezh. L’organizzazione locale si occupa dei cani randagi e del loro benessere. Sia la cagnolina che i suoi cuccioli sono andati successivamente in adozione.

Speriamo che la vita sia bella per questa cagnolina che ha visto la morte in faccia. Grazie alla testardaggine e alla determinazione di quell’uomo, questa creatura innocente ha avuto una seconda possibilità.