Cagnolina ha rubato 3 cuccioli alla “sorella” gattina e li ha adottati come se fossero suoi figli (VIDEO)

Non di rado molti cagnolini ci sorprendono con atteggiamenti al di fuori di ogni immaginazione, soprattutto in fatto di genitorialità e amicizia tra animali che reputiamo distanti. Un esempio di un atteggiamento sorprendente è rappresentato da quelle cagnoline che non sono mai state madri, magari per aver ricevuto specifici trattamenti di fertilità. Quello che va considerato è che ogni cagnolina mantiene lo spirito e l’istinto materno.

Non sono poco frequenti i casi i cui una cagnolina riesce ad adottare altri piccoli di cucciolate diverse, o anche animali di altre specie. Una cagnolina in particolare di cui parleremo, Vela, vive nella stessa casa della gattina Alaska, e quest’ultima ha partorito da poche settimane. La padrona di Vela, Martha, ha registrato un momento diventato virale su TikTok . Nella clip si vede come Vela abbia preso il sopravvento e abbia “rubato” i cuccioli di Alaska, che si limitava solo ad osservarla con calma.

Pare che i gattini sappiano che Vela non è la loro madre biologica, ma per loro è come una seconda mamma mentre si rannicchiano e dormono accanto a lei. Di sicuro la cagnolina capisca che questi sono i cuccioli di sua “sorella” Alaska, ma si sforza ugualmente di prendersi cura di loro, oltre che coccolarli. Ogni volta che può, li bacia e si occupa di pulire i gattini.

Il testo sotto alla clip recita: “Vuole rubare i bambini”. Sia il proprietario che il resto della famiglia con cui vive la cagnolina sono rimasti commossi dalla scena, che l’hanno trovata anche divertente per la sua particolarità. Una cagnolina davvero affettuosa e generosa che si mette a disposizione per i cuccioli di una gatta che vive con lei.

Anche i follower di Martha hanno espresso la loro sorpresa per l’atteggiamento della cagnolina. “Maternità condivisa”, scrive qualcuno commosso dalla scena. “Mamma non è colei che partorisce ma colei che alleva”. Qualcuno si lascia andare a considerazioni che nascondono una profonda verità che spesso anche noi umani non comprendiamo. “Li ama come se fossero suoi”, si legge tra gli altri commenti al video. Davvero una scena dolcissima che andava condivisa con il mondo sul web.