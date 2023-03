Ma quale ferocia! In queste immagini crollano tutti i pregiudizi sul pipistrello (VIDEO)

Il pipistrello nell’immaginario collettivo è collegato immediatamente a un animale che si inserisce bene in racconti dell’orrore, in atmosfere spaventose e da brivido. Basti pensare al vampiro più famoso del mondo, Dracula, capace di trasformarsi in un pipistrello secondo alcune rivisitazioni romantiche e cinematografiche.

Il canale YouTube “Megabattie”, invece, ha cercato di diffondere un messaggio di scienza, di verità e di giustizia per questo piccolo animale e tutti i suoi simili. Il pipistrello, nella narrazione e nel racconto di questo canale di divulgazione, è dolcissimo e un animale molto bisognoso di amore (anche lui!).

Si chiama Jedahh ed è un pipistrello che è stato salvato dopo aver subito diverse ferite. Si stava preparando per essere rilasciato nel suo habitat, quindi si preparava alla libertà. Purtroppo ha avuto bisogno di cure dopo le difficoltà riscontrate nel volo. Questo pipistrello, com’è inutibile, è già abituato al contatto umano.

“Jedahh ama farsi grattare la testa, le orecchie e il collo dopo aver mangiato”, racconta uno dei custodi che si occupano del piccolo. Come fanno molti pipistrelli, emette suoni molto acuti quando viene accarezzato dolcemente. Non è per niente aggressivo e non cerca di mordere niente e nessuno.

Ovviamente resta un animale selvatico e, come tale, può avere delle malattie (trasmissibili) che difficilmente sono evitabili come facciamo con il gatto o con il cane attraverso il vaccino.

Jedahh è un pipistrello mangiatore di frutta dal naso lungo, vive solitamente in grandi foreste o comunque molto caldi e ricchi di vegetazione. Non è un pipistrello vampiro che si nutre del sangue delle persone ogni notte! “Ci ​​sono giorni che dorme più del necessario. E gli piace che gli porti a spasso quando è appeso a testa in giù”, racconta un altro operatore che se ne occupa.

I pipistrelli della frutta afferrano il cibo con i denti, ne mangiano la polpa, e facendo ciò lasciano cadere i semi È così che rappresentano uno dei principali agenti per la dispersione di varie specie vegetali nel loro habitat pluviale. Altro che sangue!

“La gente li guarda con disgusto perché pensa che succhino il sangue e li considera brutti perché tende ad umanizzarli. Solo un piccolo gruppo di specie di pipistrelli si nutre di sangue (e non umano!)”, rivela il veterinario che guida il team di assistenza.

Cinema e letteratura hanno creato questo mito del pipistrello feroce e aggressivo. Dobbiamo imparare ad apprezzare e considerare alleati questi piccoli amici volanti. In generale, tutti i pipistrelli sono molto schivi, tranquilli e mangiano (molte specie) insetti, anche quelle che possono diventare infestanti e parassitarie per piante e altri animali.