Volpe rimasta intrappolata in un tessuto viene salvata da una coppia (VIDEO)

Poter aiutare un essere vivente in difficoltà è un grandissimo gesto che denota amore e compassione; una coppia ha salvato una volpe rimasta intrappolata in un tessuto. La coppia ha fatto di tutto per ridare alla pelosa la sua libertà, anche se questa era terrorizzata dall’uomo.

In Russia una coppia che stava tornando a casa si è imbattuta in una volpe rimasta incastrata in un groviglio di tessuto. Questi si sono fermati ma non riuscivano a liberarla; sino quindi tornati a casa e hanno preso dei coltelli per tagliare la matassa. Sono tornati sul posto e hanno coperto il volto della volpe per evitare che questa potesse mordere. La coppia con molta difficoltà ha tagliato il tessuto e la volpe è riuscita a fuggire. Fortunatamente, questa ha trovato delle persone che volevano solo aiutarla e che non hanno voluto farle del male. Per natura, le volpi hanno paura dell’uomo e questa volpe non è stata un’eccezione. Bulldog francesi giocano con i palloncini durante una festa di compleanno (VIDEO)

Per fortuna, al mondo ci sono ancora persone che fanno di tutto per aiutare gli esseri viventi in difficoltà; ci sono momento in cui è impossibile cavarsela da soli. La volpe rimasta intrappolata ha provato disperatamente a divincolarsi, ma con scarsissimo successo; anzi è riuscita ad incastrarsi molto di più. Per fortuna, l’intervento di questa coppia ha fatto la differenza. La volpe adesso è libera e può tornare tranquillamente alla sua vita. A volte gli incidenti possono rendere tutto complicato e risulta necessario trovare qualcuno che possa aiutare. 10 foto che mostrano perché l’Australia non è un paese per paurosi.

Questa è una storia a lieto fine e grazie all’aiuto e al sostegno di questa coppia, la volpe è riuscita a trovare la sua libertà. Ci si augura che la prossima volta questa pelosa stia più attenta e che eviti di mettersi nei guai; la coppia ha deciso di filmare il momento per sensibilizzare le persone ad aiutare gli indifesi. Salvato da uno zoo, questo cucciolo di puma non può essere restituito al suo habitat.

