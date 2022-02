Sventato un traffico di animali in via d’estinzione grazie ai carabinieri di Palermo

Purtroppo, ogni giorno tantissime persone senza scrupoli si arricchiscono sulle spalle dei poveri animali indifesi; i carabinieri forestali hanno intercettato e bloccato un altro traffico di animali di via d’estinzione a Palermo. Sono scattate quattro denunce e sono stati sequestrati trentacinque esemplari rari.

I carabinieri di Palermo hanno sventato un traffico di animali rari che comprendevi alcune specie di avifauna selvatica e testuggini. Le persone denunciate avevano deciso di mettere in vendita gli animali senza possedere alcuna documentazione legale in merito alla detenzione degli animali; in totale sono trentadue cardellini e tre testuggini di terra. Tutti i pelosi adesso sono al centro di cura e conservazione della fauna selvatica. Lo scorso gennaio, di nuovo i carabinieri avevano denunciato due persone per detenzione di animai pericolosi; anche loro sprovvisti di documentazione.

Fortunatamente le forze dell'ordine sono riuscite ad intervenire scongiurando il peggio per questi animali che adesso sono sotto la tutela di personale autorizzato. Non è dato sapere le condizioni in cui versavano questi animali; niente fa pensare ad una detenzione ottimale. Anche lo scorso anno i carabinieri hanno sequestrato circa trecento esemplari in via d'estinzione; poi hanno denunciato trenta persone. Adesso tutti questi animali stanno bene e non corrono alcun pericolo, ma l'attenzione deve sempre rimanere molto alta. Sono tantissime le persone che si approfittano degli animali per ottenere quello che vogliono; spesso neanche si occupano del benessere di questi, anzi li fanno vivere in condizioni pietose.

Sarebbe splendido vivere in un mondo dove esista il rispetto tra specie diverse e dove possa regnare sempre l'armonia. Purtroppo, non è così e molti animali ne pagano le conseguenze. Vivere in armonia con gli animali è splendido; è meraviglioso poter godere di ogni singolo istante di felicità con loro. Poter essere felici è un diritto di tutti le specie viventi.

