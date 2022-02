Scopriamo insieme quanto ha vissuto il gatto più anziano del mondo

I gatti sono degli animali ottimi per la compagnia, e possono vivere tranquillamente anche in piccoli appartamenti, date le loro scarse esigenze. Ci si affeziona molto a questi animali, proprio come ci si affeziona a un vero e proprio membro di famiglia, ma purtroppo la loro durata di vita non coincide con la nostra. Tuttavia, ci sono dei gatti che riescono a vivere anche per molti anni in più rispetto alla media , come Creme Puff, che è entrato anche nel Guinnes World Record con il titolo di gatto più anziano del mondo.

La durata media della vita dei gatti è indicativamente 15 anni, ma può variare in base a diversi fattori, come ad esempio il sesso. Infatti è dimostrato che le femmine riescono a vivere più a lungo rispetto ai maschi, e oltretutto se sterilizzati aumentano ancora di più la loro vita. Altro fattore importante è la razza del gatto, in quanto quelli di razza pura hanno meno possibilità di vivere più a lungo rispetto gli incroci.

Credit: Pixabay/ @MabelAmber

Il gatto che ha vissuto più a lungo.

Ci sono dei gatti che si sono fatti ricordare per via della loro durata di vita, in quanto molto superiore alle aspettative medie, entrando anche nel Guinnes World Record. Tra questi ricordiamo cinque gatti in particolare, che sono quelli che in assoluto hanno vissuto di più.

5) Granpa Rexs Allen, 34 anni e 2 mesi;

4)Ma, 34 anni e 5 mesi;

3)Puss, 36 anni e 1 giorno;

2)Baby, 38 anni;

1)Creme Puff, 38 anni e 3 giorni.

Creme Puff è entrato anche nel Guinnes World Record, vivendo per ben 38 anni e 3 giorni, praticamente più del doppio della vita media di un gatto normale. Ovviamente questi gatti sono un caso eccezionale, in quanto la percentuale che capiti una cosa del genere è molto bassa.

Nonostante la loro vita sia molto più longeva rispetto alla media, perdere un animale domestico lascia sempre un grande vuoto.