Milano: parte il progetto per l’assistenza veterinaria gratuita per i cani dei senzatetto

Molte volte ci capita di camminare per strada ed imbatterci in poveri senzatetto che vivono insieme a dei cani. Questi fedeli amici a 4 zampi rimangono sempre fedeli al loro proprietario, indipendentemente dalla loro situazione economica e sociale, per questo i senzatetto rispecchiano in loro un grande amico a cui affidarsi, soprattutto in situazioni sgradevoli come la loro.

C’è chi pensa che i cani siano messi li per ottenere compassione dai passanti, ma non è così. Molte volte, per un senzatetto, il loro cane è l’unica cosa che riesca a farli stare meglio, dato che la vita di strada non è affatto facile. A Milano è partita una bellissima iniziativa volta ad aiutare queste povere persone che vivono insieme ai loro cani, dando una mano ad entrambi.

Credit: Pixabay/ @Myriams-Fotos

La maggior parte delle persone che vediamo per strada con un cane, sono molto probabilmente persone che, perdendo il lavoro, sono finite a vivere per strada con l’unica cosa che era rimasta a credere in lui, il proprio cane.

A Milano è partito un bellissimo progetto tra due associazioni, Progetto Arca, che si occupa di aiutare le persone senzatetto, e i volontari di Save the Dogs, che invece si occupano di assistere i loro animali. Questo prevede dei benefici anche per i cani dei senzatetto, ovvero vaccini, cure e vari kit per aiutarli durante le loro giornate.

Un progetto per i cani dei senzatetto

Grazie a questo progetto, gli operatori monitorano i punti dove si concentra l’attività del Progetto Arca e vengono intercettati i senzatetto che posseggono un cane da compagnia, così da poterli aiutare entrambi.

Per l’animale viene dato un kit molto utile contenente beni di prima necessità, come ad esempio antiparassitari, cappotti per l’inverno, cibo e set di primo soccorso, insieme ad altri beni per migliorare la giornata di questi amici pelosi.

Speriamo che molte altre città prendano questa bellissima iniziativa, così da poter aiutare non solo le povere persone per strada, ma anche i loro fedeli amici, che meritano sicuramente tutto il bene del mondo.