La scena commovente di una Golden Retriever che accompagna il carro funebre con la sua proprietaria

Sono poche le cose che durano in eterno, ma tra queste vi è sicuramente l’amore che un cane ha per il proprio padrone. Lo ha dimostrato questa Golden Retriever, la quale, dopo aver perso la sua padrona, accompagna fino alla fine il carro funebre nel quale era trasportata. Si è trattato di un gesto davvero senza pari, che ha commosso tutto il web, grazie alla diffusione di alcune immagini tramite i social.

La Golden Retriever che segue il carro funebre

Era un gelido dicembre quando la dolcissima Golden Retriever Bessie ha perso per sempre Margo Megan, la sua padrona. Si trattava di una dolcissima donna di 94 anni, nota in tutto il circondario sia per il suo carattere affabile che per il fatto di aver preso parte a moltissime organizzazioni sportive della zona.

Margo Megan ha avuto una vita ricca, coronata dalla presenza di ben 12 figli e di moltissimi nipoti, che l’hanno resa felice e amata fino alla fine. A darle un supporto costante, però, è sempre stata la sua dolcissima cagnolina Bessie, che non ha mai smesso di amarla, neppure per un attimo. Il loro rapporto era unico, fatto di gesti quotidiani che scaldano il cuore solo a pensarci. Si sono sempre supportate a vicenda, come in questa ultima “passeggiata insieme“, che molti nel mondo ricorderanno.

Infatti, durante il cammino funebre dietro il carro funerario, all’interno del quale era contenuta la salma di Margo Megan, i parenti prossimi della donna hanno notato l’atteggiamento di Bessie. La Golden Retriever, infatti, non ha smesso per un secondo di perdere di vista il veicolo e la bara, camminando insieme alla folla, a testa bassa, per renderle omaggio fino alla fine.

A condividere il momento è stato il figlio dei Margo Megan, Mike, che ha pubblicato su Twitter degli scatti di quel momento, per poter osannare l’amore che c’era tra sua madre e quella dolcissima cagnolina. In moltissimi, sotto al post, hanno deciso di dichiarare la loro vicinanza alla famiglia e alla dolce Bessie.