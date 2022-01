Il Pastore tedesco Otto torna a casa dopo la fuga provocata dai botti di Capodanno

Anche l’arrivo del nuovo anno ha comportato la presenza di giochi pirotecnici e petardi vari ed eventuali che hanno avuto come conseguenza l’emergere delle paure dei pelosi. Il Pastore tedesco Otto è uno dei tantissimi cani ad avere avuto paura; questa paura ha comportato però la fuga del peloso.

Ogni Capodanno tantissimi cani sono costretti a dover subire la paura provocata dai petardi e dai fuochi d'artificio illegali. Il Pastore tedesco Otto, a causa della paura, è scappato, oltrepassando la recinzione di cane. Fortunatamente il piccolo peloso non ha subito incidenti; un miracolo, considerato che la casa in cui abita è molto vicina all'autostrada.

Il commissario Fiori della polizia di Battifolle, in provincia di Arezzo ha fatto la seguente dichiarazione: "La mattina del primo gennaio il Centro Operativo di Polizia Stradale di Firenze, che ha il controllo su tutte le pattuglie della Polizia Stradale della Toscana, ha ricevuto la segnalazione da alcuni automobilisti che avevano avvistato il cane che si aggirava nei pressi del casello autostradale di Chiusi (Siena). Gli agenti sono partiti subito per il salvataggio. E rallentando il traffico in regime di safety car, con molta attenzione e delicatezza sono riusciti a conquistare la fiducia di Otto che era davvero molto spaventato e lentamente ad avvicinarlo anche con l'aiuto di piccoli pezzetti di brioche. Quando infine il cane si è fatto accarezzare, gli agenti lo hanno fatto salire sull'auto».

La polizia ha poi chiamato l'Enpa con lo scopo di identificare la presenza di un eventuale microchip che risultava presente ma introvabile. Per fortuna, gli annunci sui social hanno permesso ai padroni di Otto di riconoscere il proprio peloso; questi sono andati immediatamente a riprendere il proprio cane che è potuto finalmente ritornare a casa. Otto è stato molto fortunato. Lo stesso non si può dire dei cani che sono morti per la pura dei botti di Capodanno; o di quelli che, a causa di questi, risultano ancora smarriti.

