Border Collie ama giocare a pallavolo e a calcio; adora tutti gli sport (VIDEO)

Vivere con un cane è un’esperienza molto emozionante e risulta impossibile non condividere con il peloso qualsiasi cosa. In questo caso un Border Collie ama giocare a pallavolo e a calcio con il suo proprietario che ha una palese passione per questo sport; ha poi trasmesso questa stessa passione al suo cane, rendendolo molto felice. Il peloso adesso gioca con chiunque ben disposto a giocare.

I pelosi approfittano di qualsiasi situazione pur di giocare e sfogarsi; sicuramente preferiscono questi momenti alla noia e alla routine della vita in casa. Poi ci sono cani molto talentuosi che comprendono molto bene le regole dello sport. Questo peloso è bravissimo, si diverte tantissimo a giocare ed è sempre pronto a prendere la palla del modo corretto; il Border Collie ama giocare a pallavolo e in questo modo permette anche al proprietario di allenarsi e non vivere nelle sedentarietà. Per fortuna, i proprietari hanno deciso di condividere questo momento con tutto il mondo del web. Il cane è bravissimo, riesce a prendere ogni palla che gli passa l'uomo e sta sempre attento a non sbagliare.

Il cane prende la palla con il muso e la lancia in aria per permettere al proprietario di ribattere per passargliela di nuovo. La dolcezza di questo video è davvero unica ed è splendido poter insegnare al proprio peloso qualcosa da fare insieme. In questo caso entrambi si allenano ed entrambi giocano; non gioca solo il cane o solo l'umano, ma giocano insieme, facendo uno straordinario gioco di squadra. I passaggi che si scambiano sono davvero perfetti e non lasciano cadere la palla; il cane è molto concentrato, non vuole assolutamente sbagliare e vuole rendere tutto perfetto.

Vivere con i cani è meraviglioso e insieme si possono fare davvero tantissime cose, come giocare a pallavolo. Questo peloso e il suo proprietario hanno un'intesa incredibile e tale intesa è possibile vederla mentre giocano; inoltre, si divertono moltissimo ed è impossibile per loro rinunciare a questi splendidi momenti.

