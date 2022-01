Golden Retriever è molto paziente con il fratello Husky (VIDEO)

Convivere con più pelosi può non essere facile, non tanto per il proprietario, quanto per i cani stessi, soprattutto se uno dei due tende ad essere appiccicoso. Qui, un Golden Retriever è molto paziente con suo fratello Husky; quest’ultimo tende ad essere a volte leggermente fastidioso, ma il Golden non mostra alcun segno di nervosismo.

I pelosi sono creature splendide ed è importante che crescano insieme; anche se l'amore dei proprietari è unico, risulta sempre importante che due pelosi possano crescere insieme. In questo modo, non conoscono la noia che potrebbero conoscere se vivessero solo con i proprietari. I cani, infatti, possono giocare quando vogliono e possono scambiarsi effusioni ogni volta che vogliono. I proprietari hanno deciso di condividere questo dolcissimo momento, anche se per il Golden è sicuramente stato un momento un po' fastidioso; niente però di diverso dalle solite effusioni.

L'Husky ama il suo Golden e il modo che conosce per dimostrargli tutto il suo amore è quello di mangiucchiarlo e mordicchiarlo. Il Golden è molto paziente, perché sopporta in silenzio il suo naso dentro la bocca dell'Husky e sopporta tutti i morsetti che questo continuamente gli dà. Per fortuna, il cane non fa assolutamente male al Golden che continua invece ad essere molto paziente e ad aspettare che l'Husky la smetta. I due appartengono a due razze molto diverse, in ogni caso entrambi sono dotate di un carattere dolcissimo e meraviglioso. Non c'è abbinamento migliore di questo; entrambi si completano e sono dotate di grandissima pazienza, anche se uno tende ad essere più esuberante dell'altro.

Per fortuna, i proprietari hanno deciso di condividere questo dolcissimo momento con tutto il mondo del web. I due cani si vogliono molto bene e adorano trascorrere il proprio tempo insieme. Il Golden sicuramente può rilassarsi solo quando anche l'altro è rilassato; altrimenti dovrà sopportare sempre le sue manifestazioni d'affetto.

