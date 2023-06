Golden Retriever coccolato con amore: un uomo canta una ninna nanna al suo fedele compagno (VIDEO)

In fin dei conti, i cani non sono molto diversi dai bambini. Sono dolci, premurosi e hanno continuamente bisogno di attenzioni. Sanno benissimo come entrare nel cuore delle persone, per via della loro fedeltà e del loro cuore immenso. Per questo motivo, molte persone li trattano come dei veri e propri membri di famiglia. Il web infatti, è pieno di filmati che riuscirebbero a far commuovere tutti, esattamente come quello che andremo a vedere oggi. Nel video, un uomo canta una ninna nanna al suo Golden Retriever, che nel frattempo dorme tra le sue braccia. Non sorridere di fronte a questa scena è praticamente impossibile, e sfidiamo chiunque a farlo.

Vedendo questo filmato, è chiaro a tutti che Asher e il suo Golden Retriever abbiano un rapporto davvero speciale. L’uomo lo considera esattamente come un figlio, e per questo non è una novità vederlo protagonista di scene dolcissime con il peloso. Nel filmato di oggi, possiamo vedere l’uomo che canta la ninna nanna al suo Golden Retriever, mentre lo culla nel mondo dei sogni.

In questo commovente filmato, il peloso appare tra le braccia dell’uomo, in pieno stato di rilassamento. A cosa è dovuto questo suo stato d’animo tranquillo? Beh, sicuramente alla voce dell’uomo. Infatti, Asher gli stava cantando una ninna nanna, proprio come si fa con i neonati. Questa è la prova che i cani non sono molto diversi dai bambini.

Il peloso è immerso nel mondo dei sogni, e chiaramente si fida ciecamente del suo papà. Ogni volta che vediamo questo genere di filmati, non possiamo far altro che ritenerci fortunati a poter convivere con questi adorabili amici a quattro zampe.

Il filmato è diventato subito virale su Youtube, dove ha totalizzato più di 237.000 visualizzazioni. Con migliaia di interazioni da parte degli utenti, questo duo è riuscito a commuovere davvero moltissime persone.