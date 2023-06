Golden Retriever accoglie la sua nuova sorellina umana e ruba il cuore di migliaia di persone (VIDEO)

Ormai è risaputo che i cani siano i migliori babysitter del mondo, dato che si prenderanno sempre amorevolmente cura dei bambini. Sono dolci e premurosi, e li accudiranno esattamente come se fossero dei fratelli maggiori. Alcune razze poi hanno dimostrato di avere un feeling speciale con i piccoli, e per questo motivo moltissime famiglie amano averli accanto, Una di queste è sicuramente quella del Golden Retriever, che ogni giorno riesce a stupire tutti con la sua spiccata intelligenza. Nel dolcissimo filmato di oggi, possiamo vedere un Golden Retriever che accoglie la bambina appena nata nel modo più dolce possibile. I loro video hanno rubato il cuore da migliaia di persone nel web.

Il suo nome è Berkeley, e sicuramente ha fatto parlare molto di sé nel web. Si tratta di un peloso molto dolce, e da quando la sua sorellina è entrata nella sua vita, non potrebbe esserne più felice. Nel dolcissimo filmato di oggi, possiamo vedere il Golden Retriever che accoglie la bambina nel migliore dei modi.

Da quando Berkeley ha incontrato la sua sorellina, Hanes, non se ne è più separato. Vive sempre accanto a lei, proteggendola da ogni cosa. Si sente come il suo fratello maggiore, e possiamo riscontrare questo comportamento in moltissimi cani. Il peloso ha solamente due anni, ma un cuore davvero da vendere.

Nei contenuti diventati virali, possiamo vedere il cane che passa il suo tempo insieme alla bimba. Resta sempre accanto a lei, inondandola di coccole e facendo lunghi pisolini insieme. Che dire, un duo perfetto, e siamo sicuri che cresceranno più uniti che mai.

I loro filmati e i loro scatti sono diventati molto virali nelle varie piattaforme, totalizzando milioni di visualizzazioni. Con migliaia di interazioni, questa splendida coppia ha rubato il cuore di davvero moltissime persone. Siamo sicuri che renderanno la vita della loro famiglia piena di felicità.