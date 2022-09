Giornalista mette da parte il suo lavoro per salvare e adottare un cucciolo malnutrito

Fortunatamente nel mondo esistono moltissime associazioni che si prendono cura degli animali randagi, accudendoli e cercando una casa dove possano vivere in serenità. Tuttavia, esistono anche singole persone che, nel loro piccolo, svolgono un grande contributo in questo mondo, come ad esempio Andrea Jaramillo. La donna è una giornalista di Barranquilla, in Colombia, e durante una sua classica mattinata lavorativa, è accaduto qualcosa di davvero commovente. Un povero cucciolo trasandato è apparso lungo il suo cammino, e Andrea sapeva che non poteva lasciarlo lì. Nonostante fosse impegnata con il lavoro, si è presa un paio d’ore libere e ha deciso di portare il cucciolo da un veterinario, salvandogli la vita e adottandolo.

Credit: Youtube/ @Camilo Morales Droguett

Dopo averlo trovato, la donna è rimasta subito rattristata dalle sue condizioni fisiche. Così ha deciso di documentare il tutto e postare dei filmati sopra i social, così da far sapere il suo ritrovamento e, probabilmente, parlare dela negligenza delle persone che lo hanno abbandonato.

”Stavo preparando alcuni argomenti per il telegiornale, quando all’improvviso mi si è avvicinato un cucciolo, sembrava che mi stesse chiedendo aiuto”, racconta la donna.

Nonostante i mille impegni, Andrea ha deciso di staccare tutto e di salvare il povero cagnolino, portandolo al centro veterinario più vicino.

Credit: Youtube/ @Camilo Morales Droguett

Il povero cucciolo era davvero molto magro. In seguito a delle visite, al cane è stata vista dell’ anemia e due batteri causati dalle zecche. Tuttavia, secondo i medici le sue condizioni non erano gravi, ed erano sicuri che si sarebbe rimesso al più presto.

E così è stato. Grazie all’amore di Andrea, il cucciolo, chiamato poi Carlitos, ha avuto una seconda possibilità di vita. Adesso ha una casa e una famiglia stupenda che lo ama e che non gli farà mai mancare nulla. Ringraziamo Andrea per il suo cuore grande.