Denunciato per maltrattamenti su 6 cagnolini: li teneva rinchiusi in gabbie per topi (VIDEO)

La crudeltà e la violenza appartengono esclusivamente all’essere umano, capace di utilizzare violenza nei confronti degli altri esseri umani, figurarsi sugli animali. Infatti, è tutt’altro che infrequente che sul web si trovino notizie di maltrattamenti subiti da cani, gatti e altre specie animali, creando sconcerto e indignazione nell’opinione pubblica.

L’ultima testimonianza di questa dolorosa realtà arriva dal comune di Nogara, in provincia di Verona, nel cuore della regione Veneto. In seguito ad una segnalazione da parte di alcuni cittadini, le forze dell’ordine hanno effettuato un salvataggio di sei cagnolini. I poveri animali erano detenuti in condizioni igieniche pessime all’interno di piccole gabbie dalle quali non riuscivano ad uscire o muoversi.

Le numerose segnalazioni di cittadini preoccupati e animalisti impegnati nel soccorso agli animali randagi hanno portato alla scoperta di questa tragica situazione, denunciata subito alle autorità competenti. L’intervento dei carabinieri e il supporto dei veterinari dell’Ulss 9 Scaligera hanno permesso di liberare gli animali e di prendersi cura di loro con tempestività e professionalità.

I sei cagnolini, di piccola taglia e denutriti, vivevano in un appartamento da cui non avevano mezzi per uscire, in condizioni disumane e pericolose per la loro salute. L’uomo responsabile di questi atti ignobili dovrà rispondere per la denuncia di maltrattamento sugli animali davanti alla giustizia italiana. Il reato di maltrattamenti sugli animali infatti è sanzionato dal codice penale italiano con pene che vanno dalla semplice pena pecuniaria per i casi più lievi, arrivando a prevedere la reclusione nei casi più gravi come questo.

Il video e la testimonianza dei volontari della Lega Nazionale per la Difesa del Cane

Il video del salvataggio e della cura dei cagnolini, che sono stati affidati alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane di Legnago e Basso Veronese, ha fatto il giro del web suscitando commozione e indignazione. Molte persone si sono offerte per adottare questi piccoli amici a quattro zampe e dargli la possibilità di avere una nuova vita, circondata dall’affetto e dal rispetto che meritano.

Ci auguriamo che questo episodio di maltrattamento e violenza nei confronti degli animali sia l’ultimo e che le autorità preposte possano intervenire con tempestività e determinazione ogni volta che si verifichi una situazione simile. Gli animali sono creature innocenti e meritevoli di rispetto e protezione, e la società dovrebbe fare il possibile per assicurare loro una vita dignitosa e felice.

