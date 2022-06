Cucciolo di cane paralizzato si precipita a salutare il papà soldato tornato a casa (VIDEO)

L’amore dei cani per la propria famiglia è qualcosa di indescrivibile. Quando un famigliare deve lasciare la casa per un po’ d tempo, magari per lavoro, i cani ne sentono moltissimo la mancanza. Ogni giorno li aspettano e sperano che varchino la porta da un momento all’altro, così da potergli saltare addosso. In un video commovente possiamo assistere alla tenera scena di un cane paralizzato che, vedendo il suo papà soldato tornate a casa da una missione, si è precipitato contro di lui per salutarlo, nonostante le sue condizioni fisiche. Il video è diventato virale in tutto il mondo, commuovendo milioni di persone.

Credit: Youtube/ @Melissa Swanson

Per un cane non c’è niente di più bello che poter riabbracciare il proprio padrone dopo una lunga assenza. Emma è una povera cagnolina che è nata con un difetto che non le permette di camminare, ma nonostante questo riesce a mostrare ugualmente tutta la sua contentezza nel rivedere il suo papà.

Un abbracci che scalda il cuore

Quando il papà di Emma è tornato da un dispiegamento durato ben 6 mesi, la sua contentezza è stata indescrivibile. Emma non è l’unica cagnolina in casa, in quanto ce ne sono altri e due, ma quello che fa più stupore è l’impegno di Emma, nonostante le sue problematiche, nel correre incontro al proprio papà per poterlo abbracciare.

Credit: Youtube/ @Melissa Swanson

Durante il corso della sua vita, Emma ha indossato molte sedie a rotelle che le permettevano di camminare meglio, ma non gli sono mai piaciute. Per questo motivo preferisce camminare come meglio può trascinandosi un po’, più lentamente.

Il filmato in cui abbraccia il suo papà è diventato virale in tutto il mondo, totalizzando quasi 7 milioni di visualizzazioni, migliaia di like e moltissime condivisioni in tutto il mondo. Sono stati a centinaia i commenti degli utenti che, commossi da tale scena, hanno voluto esprimere il proprio pensiero positivo e fare dei complimenti all’impegno di Emma.