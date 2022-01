Cucciolo di cane Cookie ama giocare con la ciotola dell’acqua (VIDEO)

Tantissimi pelosi adorano giocare e non tutti amano fare le stesse cose; ne è un chiaro esempio il cucciolo di cane Cookie. Questo adora svuotare la ciotola dell’acqua e lo fa, soprattutto, quando i proprietari non solo lì con lui ad osservare. Un giorno però i proprietari hanno colto il cane intento a svuotarla.

Tutti i pelosi sono creature dolcissime e adora comportarsi nei modi più strani e assurdi; i proprietari del cucciolo di cane Cookie hanno condiviso il momento preferito del loro cane e hanno poi deciso di condividere il momento con tutto il mondo del web. Secondo la descrizione sottostante il video, i proprietari di questo peloso, in tutto, hanno dieci cani. Si sono resi conto che molto spesso la ciotola d'acqua del loro Cookie era sempre vuota e non riuscivano mai a capire il perché. Un giorno i proprietari si sono resi conto di una cosa che ha chiarito le loro idee.

I proprietari hanno visto, ritornando a casa, che il peloso era entrato con le zampette all'interno della ciotola e ha buttato fuori tutta l'acqua dalla ciotola. Cookie adora divertirsi in questo modo e ama farlo soprattutto quando i suoi umani non sono in casa; questa volta però è stato colto in flagrante. Malgrado il cane si sia accorto della presenza degli umani, non si è fermato e ha continuato a giocare con l'acqua. Si diverte, anche se poi deve attingere dalle altre ciotole per bere; nell'eventualità in cui dovesse avere sete.

I proprietari di Cookie hanno un grande da fare e si divertono con i loro pelosi. Ognuno di questi pelosi ha un carattere completamente diverso dall'altro e questo peloso adora tantissimo giocare in questo modo dolcissimo. Per fortuna, adesso gli umani di questo peloso sanno cosa accade alla ciotola del loro piccolino e dovranno trovare una soluzione.

