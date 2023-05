Cagnolina incinta ha rincorso una macchina per chiedere aiuto: ora è una madre meravigliosa (VIDEO)

E’ impossibile immaginare quale sofferenza possa sperimentare un cane abbandonato nel momento più critico della sua vita. L’abbandono lascia sempre delle ferite psicologiche profonde, che spesso solo gli stessi umani possono curare. In alcuni casi, però, il soccorso di una persona può rivelarsi più indispensabile che in altri. La cagnolina protagonista di questa storia ha dimostrato un’incredibile forza nel chiedere una mano nel momento più complesso della sua esistenza. Fortunatamente, la sua disperata richiesta è stata colta immediatamente.

Un giorno qualsiasi, alcuni volontari dell’Associazione Ohana si trovavano in macchina per alcune attività di routine, quando una scena inaspettata ha colpito la loro attenzione. Poco lontano, sulla strada di campagna, hanno avvistato un cane che correva a tutta velocità verso la loro automobile. Il cane era malnutrito e affaticato, ma soprattutto il suo aspetto rivelava qualcosa di speciale. La cagnolina che stava rincorrendo la macchina era evidentemente incinta. Così, avendo compreso che si trattava di un animale in difficoltà, i volontari non hanno esitato un attimo e hanno accostato.

La loro intuizione si è rivelata corretta: effettivamente la cagnolina – poi soprannominata Bea – aveva raggiunto l’automobile per cercare un aiuto da quelle persone. Le sue lacrime, inoltre, non lasciavano spazio all’immaginazione: era davvero terrorizzata all’idea di non farcela da sola, con le proprie forze. I soccorritori hanno quindi contattato un veterinario, che è giunto in pochi minuti per verificare le condizioni della cagnolina.

Dopo alcuni controlli di base, lo specialista ha confermato l’impressione dei volontari: Bea avrebbe partorito di lì a pochissimo. Era questione di giorni, o addirittura solo di qualche ora. Data l’urgenza, la cagnolina è stata trasportata immediatamente in una clinica veterinaria, dove alcuni esami hanno mostrato un quadro clinico compromesso dalla fame, ma complessivamente buono. Bea era pronta per dare alla luce i suoi piccoli.

Così, dopo appena un giorno dal salvataggio, il coraggioso animale ha affrontato il travaglio e il parto con tutta la determinazione possibile. I veterinari e le persone che le erano state accanto dal primo momento sono rimasti senza parole quando hanno visto che tutti e 10 i cuccioli erano sopravvissuti, e che erano in ottima forma. Sin dai primissimi giorni, Bea non smette di coccolare e di prendersi cura dei suoi piccoli con tutto l’amore del mondo. Ora, fortunatamente, non è più sola: le fanno compagnia i suoi cagnolini, ma anche i volontari dell’associazione. Infatti, il rifugio ha deciso di adottare la nuova famigliola e di darle una splendida e nuova possibilità di vita!