Chimera la gattina bellissima con due facce

Una splendida gattina “a due facce” sta facendo impazzire milioni di persone, dopo essersi trasformata in una stella del web.

Questa fantastica gatta di nome Quimera (Chimera in italiano), è nata con delle mutazioni genetiche che le hanno portato una eterocromia oculare (gli occhi hanno dei colori diversi l’uno dall’altro) e persino dei differenti toni di colore nella pelliccia, chiara da una parte del corpo e scura dall’altra, con il risultato che sembra davvero essere una delle fantastiche creature realizzate dal dottor Frankenstein.

La proprietaria di Quimera vive in Argentina e tramite i social ha rivelato che questo fantastico animale è una creatura dolce, affettuosa e straordinariamente tenera, anche rispetto agli standard dei gatti.

Le sue prime immagini che hanno cominciato a fare il giro del mondo, sono state pubblicate nel 2016 e da allora la sua fama è cresciuta vertiginosamente, raggiungendo centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo.

Per cavalcare l’onda della popolarità, la sua padrona ha deciso di creare appositamente per lei un profilo su Instagram e attualmente vanta quasi centomila follower, che giornalmente attendono gli scatti e le clip che hanno per protagonista questo fantastico animale, che è totalmente all’oscuro di quanto sia speciale rispetto ai suoi simili.

Quimera ha anche una sorellina, di nome Kyra, che per certi tratti le somiglia molto, ma che non possiede tutta la sua particolarità.

Moltissimi utenti sono rimasti totalmente ipnotizzati dall’aspetto strepitoso di questo animale, e in tanti hanno manifestato di “perdersi completamente” osservando le fotografie che immortalano il suo sguardo ammaliatore.

Sembra davvero incredibile che la natura riesca a creare qualcosa di così straordinario, simmetrico e insolito allo stesso tempo e sicuramente la popolarità di questo gatto è destinata ad aumentare, dato che non esiste persona che non rimanga totalmente affascinata dal suo aspetto e dalle sue caratteristiche assolutamente uniche.