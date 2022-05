8 Foto di gattini che sicuramente non hanno avuto una bella giornata

Capita a tutti di avere delle giornate no, in cui non si ha voglia di fare niente e il minimo cambio di programma ci fa storcere molto il naso. Questo capita anche negli animali, come ad esempio i gatti, in quanto possiamo vederli spesso imbronciati e nervosi, come se gli stesse cadendo il mondo addosso. Tuttavia, i loro volti in queste situazioni diventano davvero molto buffi, e puntualmente vengono fotografati dai loro proprietari divertiti. Questi contenuti sono tra i più ricercati nel web, in quanto riescono a far divertire ogni giorno migliaia di persone.

Ecco una raccolta di 8 foto di gatti che sicuramente non hanno avuto una bella giornata.

1) Molti gatti usano mangiare l’erba per curare il mal di pancia o altro, ma a quanto pare questo gatto non sembra apprezzarla molto.

2) Quando provi a inviare un selfie al tuo proprietario, ma il tuo cattivo umore di impedisce di venire bene nella foto.

3) Da cosa capisco se il gatto sta passando una brutta giornata? Semplice, mi basta guardarlo in faccia.

4) Quando hai mangiato molto per tutte le feste, e dopo ti guardi la pancia che hai messo sù.

5) In questa foto possiamo trovare da un lato un animale divertito e volonteroso nel farsi una foto, dall’altro uno contrario e arrabbiato. Non c’è bisogno che vi dica quale dei due rispecchi cosa.

6) Quindi oggi dovrei alzami e vivere una giornata tranquilla come tutte le altre? Seriamente?

7) Quando stai vivendo una giornata no, e il tuo proprietario ti chiede di accompagnarlo a fare una camminata nel parco

8) Quando qualcuno si permette di dire che nella carbonara va messa la panna e la pancetta.

Nonostante questo, malgrado i loro momenti imbronciati e tristi, i gatti restano dei compagni ideali per le nostre vite. Sicuramente questi momenti sono compensati dal loro carattere giocherellone e socievole, capace di farci dimenticare qualsiasi malessere nelle nostre giornate.