Un orsetto si è ricongiunto alla sua mamma nel parco d’Abruzzo. Unico evento in tutta Europa (VIDEO)

A volte le dinamiche animali creano stupore al mondo umano; nel 2019 un evento incredibile avvenuto nel parco d’Abruzzo, ha lasciato stupiti tantissime persone. Un orsetto si è ricongiunto alla sua mamma dopo un incredibile salvataggio da parte dell’uomo. È raro, infatti, che un cucciolo possa ritornare alla vita selvatica, dopo il distacco dalla madre; in questo caso però è avvenuto una specie di miracolo.

Un cucciolo di orso si è perso nei boschi e ha rischiato di morire di stenti; fortunatamente le operatrici del parco d’Abruzzo hanno salvato il cucciolo. Questo si era perso il quindici agosto 2019, all’interno del parco. Dopo che i tecnici del Servizio scientifico e di sorveglianza del parco lo hanno salvato; hanno poi deciso di inserirlo nuovamente in una zona dove erano presenti le femmine della stessa specie. Fortunatamente dopo due giorni, il personale del parco ha avvistato l’orsacchiotto con la propria mamma e gli altri due fratellini. VIDEO: Mercante permette a un cucciolo randagio di mangiare i suoi prodotti.

Questa storia a lieto fine – dichiara il vicepresidente del Parco Augusto Barile – ci offre uno spunto per ragionare sulla necessità di rispettare le regole e le indicazioni dell’Ente Parco. La chiusura temporanea di alcuni sentieri che attraversano i ramneti; così come il divieto di abbandonare i tracciati ufficiali hanno proprio lo scopo di garantire la tranquillità degli orsi in questa fase critica del ciclo vitale. La conservazione dell’orso dipende da ciascuno di noi”. Questo salvataggio ha avuto un eco in tutto il mondo ambientale, perché questo è a tutti gli effetti il primo caso di ricongiungimento in Europa. Ristorante usa i suoi avanzi per sfamare i cuccioli randagi.

L’orsetto si è ricongiunto con la mamma e i suoi fratellini. Il mondo animale è meraviglioso e avvengono ricongiungimenti che solitamente non sono ammissibili in molti casi. Per fortuna il peloso ha ritrovato la propria mamma che ha riaccettato il peloso all’interno della famiglia. Questo cresce con l’affetto della mamma e dei fratellini e insieme vivono la libertà all’interno del proprio habitat. VIDEO: Cucciolo esce per fare una passeggiata, si perde e torna a casa con due nuovi amici.

