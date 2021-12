Trovato un cucciolo di cane di 18.000 anni conservato nel ghiaccio

Grazie alla scienza, ogni giorno possiamo scoprire delle curiosità davvero interessanti del passato, tornate alla luce e studiate grazie alle più innovative tecnologie esistenti. Recentemente, in Siberia, è stato ritrovato un cane di ben 18.000 anni, diventando il cane più anziano mai ritrovato del mondo. Il tutto è stato possibile grazie a degli scienziati Russi, tra cui Nikolai Androsov.

”Questo cucciolo ha tutti gli arti, il pelame, il pelo e persino i baffi. Il naso è visibile. Ci sono i denti. Possiamo determinare in base ad alcuni dati che si tratta di un maschio”, spiega Nikolai Androsov.

Una grande scoperta

Il cucciolo adesso si trova esposto nel museo di Androsov, anche se le indagini non sono ancora complete. Infatti, altri scienziati vorrebbero analizzare ulteriormente i resti, motivo per cui una parte del cane è stata rimossa per effettuare il test del Dna a Stoccolma.

”Il primo passo è stato ovviamente inviare il campione alla datazione al radiocarbonio per vedere quanti anni avesse. I risultati ci dicono che abbia circa 18000 anni” racconta Love Dalén, professore di genetica evolutiva al centro.

Ulteriori analisi verranno effettuate per scoprire se il cane, chiamato Dogor, sia effettivamente un cane o un lupo. Infatti, i cani domestici derivano da una singola razza di lupi, vissuti circa 2000- 12000 anni prima dell’esistenza di questi cane.

” Ora abbiamo generato una sequenza del genoma quasi completa da esso e normalmente quando hai un genoma a doppia copertura dovresti essere in grado di dire in modo relativamente semplice se si tratta di un cane o di un lupo. Noi, nonostante possediamo questo dato, non possiamo ancora dirlo. È proprio questo che rende interessante questa scoperta.“, aggiunge il professore.

Questa è davvero una grande scoperta, in quanto ci mostra come fossero gli animali nel passato. Siamo sicuri che con il passare degli anni avremo sempre più notizie a riguardo, scoprendo ulteriori specie vissute sul nostro pianeta.