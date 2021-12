Senzatetto accoglie 30 cuccioli nel suo pezzo di terra e si prende cura di loro

Spesso si pensa che i soldi possano rendere felici, ma non sempre è così. Nonostante ti aiutino a vivere una vita agiata, a non doverti preoccupare di spese varie, bollette e a farti togliere molti svizi, il denaro non può comprare la cosa più importante che c’è nella vita: i valori. Amicizia, amore, umanità, sono solo alcuni dei valori che tutti i soldi del mondo non possono comprare.

Oleg ad esempio, un uomo senzatetto, ha dimostrato di essere una persona molto ricca al suo interno, accogliendo nel suo pezzo di terra 30 cani, prendendosi cura di loro. Sicuramente non avrà una vita nel comfort, ma il suo cuore è grandissimo.

Credit: Youtube/ @Love Furry Friends – Rescue Channel

Oleg è una persona nullatenente che vive in un pezzo di terra, nella sua umile baracca, insieme a 30 cani. L’uomo, con quello che poteva, è riuscito a mantenere tutti gli animali, dimostrando di avere un cuore molto grande.

Tutto è iniziato da due cuccioli che, a causa dell’accoppiamento, sono aumentati sempre di più, arrivando fino a 30. Oleg si è rifiutato di abbandonarli per strada, prendendosi cura di ognuno di loro.

La storia di Oleg è arrivata anche ai volontari di Love Furry Friends, che hanno deciso di fare visita all’uomo. Una volta arrivati, si sono resi conto che la situazione in cui si trovavano i cani, nonostante l’amore che Oleg gli desse, non era sufficiente per fargli vivere una vita tranquilla e felice.

Credit: Youtube/ @Love Furry Friends – Rescue Channel

Così, dopo avergli portato molto cibo per permettergli di sfamarli, i volontari hanno pensato di trovare una famiglia per ogni cucciolo, affinché potessero vivere bene.

Prima dell’adozione, i soccorritori si sono occupati anche di curare alcuni di loro che presentavano problematiche, come Toma, un piccolo cane investito qualche tempo prima. Successivamente hanno sterilizzato le femmine, così evitare delle nascite indesiderate.

Oleg, nonostante non abbia più la compagnia dei suoi animali, è felice, in quanto sa che finalmente sono andati in un posto migliore dove verranno accuditi e amati.