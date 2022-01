Questo è il cane più costoso della terra

I cani sono sicuramente degli animali bellissimi, ognuno a modo loro. Anche se un cane andrebbe adottato incondizionatamente dal suo aspetto esteriore, esistono molte persone che vanno alla ricerca del cane di razzo, pagando anche delle grandi somme di denaro pur di acquistarlo.

Se parliamo di cani costosi, non possiamo non nominare Hong Dong, che attualmente è il cane più costoso al mondo. Il cane, un bellissimo esemplare di Mastino Tibetano, è stato acquistato da un magnate del carbone multimilionario cinese, che ha pagato l’esemplare ben 1,5 milioni di dollari, aggiudicandoselo all’asta.

Credit: Pinterest/ @Claudia Bonomi

Il cane, di appena 11 mesi, ha un valore talmente alto che, per essere trasportato nella sua nuova casa, è stato scortato da delle guardie. Il suo proprietario, il cui nome è ancora sconosciuto, ha un chiaro piano in mente per far fruttare molti soldi grazie a Hong Dong.

Infatti, molti allevatori muoiono dalla voglia di far accoppiare i loro cani con questo raro esemplare, disposti a sborsare delle grandi somme di denaro. Il costo per far accoppiare il proprio cane con Hong Dong si aggira intorno ai 15.000 dollari, senza contare il costo dei cuccioli, che sicuramente avranno un costo nettamente maggiore.

Credit: Pinterest/ @DogTime

Un cane unico

Questa razza di cane ha un significato molto importante in Cina, in quanto, fin dall’antichità, è stata una delle prime razze a stare al fianco dell’uomo nei suoi lavori. Grazie alla loro stazza imponente, veniva utilizzati come guardie per i monasteri del Tibet, aiutando anche i nomadi dell’Himalaya.

Il proprietario di Hong ha scelto volontariamente di restare nell’anonimato, in quanto, per via del valore del suo cane, sarebbe molto vulnerabile sia per la stampa che per eventuali ricattatori.

Un cane del genere, dal peso di ben 80 kg, di certo ha bisogno di una dieta specifica. Per questo l’allevatore Lu Liang ha già contattato il proprietario del cane, informandolo dell’alimentazione che dovrà seguire il suo cane. Tra le varie pietanze, possiamo trovare dell’ottimo manzo e e pollo selezionato.