Pitbull si prende cura del cagnolino anziano che non riesce a camminare e lo porta in giro

Kristina Helfer è la coordinatrice che si occupa degli affidamenti al Wise Animal Rescue nel New Jersey, e ogni giorno legge storie belle, commoventi, talvolta curiose. Fra tutte le scartoffie su cui lavorare è stata attirata da una pratica in particolare che l’ha, a dir poco, sconvolta. Sarebbe stato l’inizio di una bellissima amicizia tra il suo Pitbull e un dolce cagnolino bisognoso di attenzioni.

Racconta la donna: “Ho visto la sua piccola faccia e la pletora di cartelle cliniche e il mio cuore si è spezzato”. Si trattava del primo sguardo che rivolgeva a Tito, un Chihuahua anziano con un danno irreversibile ai nervi che gli impedisce di usare le zampe posteriori. Ciò che rendeva la storia drammatica era che questo cagnolino si ritrovava senza casa a 15 anni perché il suo padrone doveva essere ricoverato in ospedale.

L’operatrice ha portato il cane al Wise Animal Rescue successivamente a casa, per essere la sua “mamma temporanea” attraverso il programma Lola’s Legacy. Si tratta di un programma creato in onore di una cagnolina di nome Lola che aveva uno spirito indistruttibile, sopravvissuta per ben 37 giorni prima di soccombere a diversi tumori mammari. È attraverso Lola’s Legacy che il rifugio paga tutte le cure mediche degli animali anziani e gravemente malati.

Tito è sicuramente tra i cani bisognosi del programma. Oltre al danno ai nervi, Tito soffriva di una trachea collassata e di un tumore in stato avanzato quando era stato analizzato la prima volta.

Tito quindi si è trasferito nella casa dell’operatrice che vive già con due cani da salvataggio, due pitbull di nome Frank e Piper, tutti con un account Instagram @theyinyang_twins. Piper ha aiutato la sua umana a prendersi cura di dozzine di animali “temporanei”, in affidamento temporaneo. E ha felicemente accolto anche Tito, ma sarà Frank a gravitare davvero verso il nuovo cagnolino.

“Ha questa strana intuizione con i cani che sono vulnerabili. Si prende cura di loro ed è papà, si prende cura di loro” racconta la donna. Frank si è subito messo a disposizione per fornire all’anziano l’amicizia di cui aveva bisogno. I due sono diventati inseparabili, anche per le loro passeggiate regolari. Tito, che non può camminare da solo, sta agganciato e al sicuro dentro la tasca della pettorina di Frank.

Quando stanno a casa insieme, Tito e Frank si tengono costantemente d’occhio. Il Pitbull attira spesso l’attenzione della padrona quando sente che Tito ha un disagio. C’è un’amicizia e una cura verso l’altro che è davvero sorprendente e scioglie davvero il cuore di chiunque.

Kristina è entusiasta di condividere la storia di Frank e Tito con il mondo, sui social. Pensa potrebbe incoraggiare più persone a prendersi cura in maniera proattiva di cani che non stanno molto bene o che sono anziani e inabili per certi aspetti.