Pastorella salva capretta e il suo piccolo partorito portandoli dentro uno zaino insieme al suo cane

I supereroi non sempre indossano un mantello e volano mascherati per le città. Molti di loro sono anche reali e vivono tra noi, proprio come Hamdu Sena Bilgin, una pastora di 11 residente nella provincia di Rize.

Hamdu, aiutata dal suo cane, ha salvato una capretta che aveva appena partorito tra la neve, portando lei e il suo piccolo nello zaino. La scena è stata ripresa dal fratello e condivisa online, dove è diventata subito virale e ha ricevuto migliaia di commenti di gratitudine verso lei e il cane.

Hamdu Sena Bilgin è una pastora di 11 anni che vive nella provincia di Rize, nel nord-est della Turchia, e insieme al suo cane sono stati i protagonisti di una vicenda molto nobile, avendo salvato una povera capretta che aveva appena partorito nella neve.

Lei e la sua famiglia vivono con la vendita di latte e altri prodotti estratti dai loro animali. Un giorno, dopo che era uscita per radunare le capre come suo solito fare, ha notato che una aveva un comportamento diverso rispetto alle altre. La copra doveva partorire e necessitava una mano.

Il tempo non era dei migliori, così la ragazza ha collocato la capretta in un luogo sicuro e si è affrettata nel riportare il resto del gregge alla casa, così da poter ritornare subito da lei.

Dei piccoli supereroi

Così, una volta riportato il resto del gregge a casa, Hamdu e il suo cane sono ritornati dove avevano lasciato la capretta. Nel frattempo le condizioni climatiche erano peggiorate, rendendo più difficile il lavoro.

Così, per poter riportare la mamma e il suo piccolo a casa, la ragazza ha posizionato la madre all’interno di uno zaino e se lo è posizionato sopra la schiena, mentre il suo piccolo è stato messo all’interno di un altro zaino sopra il suo cane, che si è comportato davvero in modo esemplare.

Una volta tornati a casa, il fratello di Hamdu è rimasto sorpreso dall’eroico gesto della ragazza, tanto da volerla fotografare e pubblicare sopra i Social Network. Nel giro di poco tempo le foto sono diventate virali, e la ragazza ha ricevuto migliaia di commenti positivi da utenti di tutto il mondo.