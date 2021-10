Padre cigno si prende cura dei suoi piccoli dopo la morte della madre

L’amore materno è un sentimento molto forte che, anche nel mondo animale, sembra insostituibile. I piccoli fanno affidamento su di lei la seguono nei primi periodi della nascita e imparano da lei come vivere e sopravvivere. Tuttavia, può capitare che la mamma, dopo aver fatto una cucciolata, possa venire a mancare lasciando i cuccioli da soli.

In questa tenera storia accaduta negli Stati Uniti possiamo vedere un papà cigno che, dopo la morte della madre dei suoi cuccioli, si è preso cura di loro non facendogli mancare mai nulla.

Credit: Instagram/ @matthewraifman



Nella città di Boston, Massachusetts, negli Stati Uniti, Matthew Raifman ha documentato una storia molto tenera accaduta a un povero papà cigno che, dopo aver perso la sua compagna, si è preso cura dei suoi cuccioli con molto amore.

La mamma dei piccoli è morta per motivazioni sconosciute, e così il padre dei piccoli ha deciso di prendersene cura. Gli abitanti di Boston così si sono interessati alla vicenda, soprattutto Matthew, che ha voluto raccontarla sopra i propri social.

Per papà cigno non è stata facile, in quanto dopo la morte della compagna sono venuti a mancare anche due suoi piccoli. Di sei cuccioli quindi, ne sono rimasti quattro. Ora però si trovano al sicuro, tra le braccia del padre, e viaggiano amorevolmente sulla schiena del padre lungo l’Esplanade Lagoon.

Credit: Instagram/ @matthewraifman

Una lezione di vita

In genere viene vista la madre come figura protettiva dei piccoli, ma in questo caso il padre ha preso il suo posto nel migliore dei modi che potesse fare.

In alcune foto si può vedere papà cigno svolazzare lungo il lago, probabilmente per insegnare ai suoi piccoli come immergersi. Nonostante tutto, la famiglia sta molto bene.

La famiglia si trova nell’area di Lake Esplanade, una zona protetta della città. Grazie a dei volontari, la zona è resa sicura per poter far stare papà cigno e i suoi piccoli in tranquillità e in serenità.