Nata senza zampe anteriori è stata buttata come spazzatura dal proprietario

Daffodil è una cucciola di Chihuahua che è stata abbandonata dentro una scatola di cartone. Qualcuno fortunatamente ha sentito i lamenti che provenivano dalla scatola ed è intervenuto. Il piccola è stata tratta in salvo e ha ricevuto l’aiuto di cui aveva bisogno. Daffodil però non era una cucciola come tutti gli altri, aveva qualcosa di speciale, era unica.

È venuta al mondo senza le zampe anteriori, mentre i gli arti anteriori non sono completamente sviluppati. La piccola è una cucciola vivace piena di vitalità e ama giocare. Purtroppo le sue gambe non fanno tutto quello che vorrebbe ma non si da per vinta.

Riesce per brevissimi attimi a sostenersi in piedi stando sulle due zampe posteriori. Per pochi secondi si regge in piedi e subito cade in avanti. Nonostante la sua grande volontà non è in grado di camminare.

Per questo è stata abbandonata dai suoi proprietari, lasciandola dentro una scatola come fosse proprio spazzatura. Era piccola, e aveva tanto bisogno di protezione.

Questo dettaglio della storia rende ancora più triste e straziante la storia di questa cucciola dolcissima. Fortunatamente chi l’ha salvata dalla spazzatura l’ha portata al centro per animali SPCA di San Francisco.

Immagine: via Politico

Questa struttura è stata costruita nel 1868 e si prende cura da 150 anni degli animali indifesi. Il fondatore James Sloan Hutchinson, decise di fondare questo luogo a seguito di un brutto episodio: ha visto trascinare un cinghiale brutalmente per le strade della città al mercato. Oggi, questa organizzazione benefica fa tanto per aiutare gli animali randagi della zona, offendo cure mediche e riparo, a titolo totalmente gratuito.

L’organizzazione si prende cura degli animali fino alla totale convalescenza e adozione. Daffodil non poteva essere più fortunata.

Volevano fare di tutto per rendere la cagnolina più autosufficiente possibile. Il piano era progettare delle zampette anteriori artificiali.

Calco del corpo, il veterinario avvolgeva delicatamente le bende.

La piccola mentre era sottoposta alla procedura non si è lamentata neanche un’attimo.

Daffodil è stato misurato non poteva minimamente immaginare il motivo, la sua vita sarebbe cambiata in meglio.

Due settimane di lavoro è la cucciola ha finalmente avuto il suo nuovo set di ruote che ha preso il posto delle sue zampe anteriori.

Daffodil ha presto imparato a stare sul telaio, telaio che verrà modificato nel corso della sua vita adeguandosi alla crescita della cagnolina. Presto Daffodil è stata adottata da una famiglia che l’ama moltissimo e se ne prende cura, un finale a lieto fine.