Mr. Happy Face, il cane che ha vinto il concorso come “il cane più brutto del mondo”

Siamo tutti a conoscenza dei vari concorsi che si svolgono in giro per il mondo per i nostri amici animali, che generalmente vengono premiati per essere dei cani molto belli ed eleganti. Tuttavia, ne esistono altri che mettono in luce le caratteristiche “speciali” degli animali, come quello che si svolge in California, dove vengono premiati i cani per il loro aspetto “brutto”. Nel 2022, ad aggiudicarsi il premio come “cane più brutto del mondo” è stato Mr. Happy Face, un raro incrocio di cane cinese crestato e Chihuahua. Il piccolo è stato adottato dalla sua proprietaria da un rifugio, che ha deciso di prenderlo proprio per le sue caratteristiche speciali, dato che nessuno voleva dargli una casa.

Mr. Happy Face non è di certo un cane come tutti gli altri. Ha un aspetto davvero molto buffo e bizzarro, e questo gli ha permesso di aggiudicarsi il titolo di World’s Ugliest Dog 2022. Si tratta di un raro incrocio di cane cinese crestato e Chihuahua, che è stato adottato dalla sua proprietaria, Janeda Banelly, nel 2021, quando aveva all’incirca 17 anni.

Un premio molto particolare

Si trovava in un rifugio a Arizona, e i volontari hanno preparato la sua attuale proprietaria a ciò che sarebbe andata incontro, prima di vederlo. Tuttavia, il motivo per il quale le persone lo evitavano, è stato proprio quello che ha fatto innamorare Janeda, che ha deciso di adottarlo.

“sarebbe stato così amato da non ricordare mai la vita orribile che aveva prima”, racconta Janeda.

È un cane molto particolare, che non ama affatto salire le scale, dormire nel letto insieme alla mamma e tantomeno ricevere le sue coccole. Ha passato molto tempo nel canile, dato che nessuno lo voleva, ma finalmente è riuscito a vincere un premio davvero molto a tema per il suo talento: l’essere “brutto”.

Mr. Happy Face è riuscito a conquistare tutta la giuria per la sua simpatia, che non ha potuto fare a meno di nominarlo cane più brutto del mondo. Purtroppo non gli resta molto da vivere, data la sua anzianità e i suoi problemi, ma sicuramente ha vissuto gli ultimi momenti della sua vita amato e coccolato dalla sua mamma.