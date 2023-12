Mentre cercava un gatto scomparso, un fotografo si ritrova al buio davanti quattro occhi luminosi

A volte succede di ritrovarsi in una situazione del tutto imprevista mentre si è alle prese con altre cose. Un fotografo ha vissuto attimi di paura quando, nel buio di una sera, si era messo alla ricerca di un gatto scomparso. Il suo vicino di casa aveva perso le tracce del suo micio così l’uomo voleva dargli una mano. Ma mentre è fuori nella speranza di ritrovarlo si ritrova all’improvviso quattro occhi luminosi. In un primo momento la sua reazione è stata di forte timore.

Il fotografo alla ricerca di un gatto scomparso si impaurisce quando vede quattro occhi luminosi nel buio – foto Jeff Beck

Il fotografo Jeff Beck, da sempre amante del mondo naturale e animale, voleva aiutare il suo vicino di casa che aveva perso il gatto. Così esce di casa per provare a mettersi sulle sue tracce ma, nel cammino, incontra qualcosa che lo ha molto impaurito. In un primo momento si accorge semplicemente di questi occhi luminosi che risaltano nell’oscurità di quella serata.

La reazione iniziale è stata di forte paura perché non sapeva che animale aveva di fronte. Jeff però, subito dopo, si accorge che c’erano quattro occhi davanti a lui. Quindi non era uno solo, bensì due animali. La sua natura da fotografo però lo ha portato ad immortalare quel momento.

Ecco a quali animali appartenevano quegli occhi luminosi

Non era la prima volta per Jeff quella di incontrare animali selvatici, ma essendo al buio non aveva subito riconosciuto chi aveva di fronte. Fu quando spuntarono gli altri due occhi che il fotografo si ricordò che proprio quel giorno aveva visto una coppia di cervi muli. Ed effettivamente erano proprio loro.

I cervi muli non sono affatto animali che attaccano l’uomo. Infatti poco dopo averlo visto se ne sono andati via. È stato il fatto inaspettato di essersi ritrovato davanti a qualcosa di ignoto che lo ha intimorito.

