Labrador si incastra in una gattaiola: era convinto di poterci passare

Gli animali sono davvero molto simpatici, e ogni giorno riusciranno a farci divertire con le loro avventure. Con un cane in casa non sai mai cosa aspettarsi, e per questo motivo è facile ritrovarlo immerso in qualche strano guaio. Come ad esempio questo labrador che si incastra in una gattaiola per gatti, convinto di poterci passare attraverso senza problemi. Il dolce cane infatti, con qualche chilo di troppo, pensava di poter entrare proprio come un gatto, ma il suo peso glielo ha impedito. Il tutto ha fatto divertire il web, dato che le immagini sono state rese pubbliche e sono diventate molto virali.

Questo simpatico cane del Queensland, in Australia, ha fatto divertire migliaia di persone in tutto il mondo. Infatti, il povero cane ha tentato di passare attraverso la gattaiola del gatto, rimanendo buffamente incastrato. La sua proprietaria, Charmaine Hulley, ha deciso di condividere tutto online, dato che voleva mostrare agli altri utenti questa simpatica scena. In pochissimo tempo, le foto sono diventate estremamente virali in tutto il mondo, strappando un sorriso a molto utenti.

Drax, il labrador protagonista della storia, non è sempre stato un cane cicciottello e coccolato. Infatti, la sua storia è molto triste. Due anni fa, Drax era un povero cane randagio che viveva tristemente per strada, pelle e ossa, senza nessuno al suo fianco. Un giorno come tanti però, Charmaine lo ha notato per strada, e ha deciso di adottarlo. Le sue unghie erano davvero molto rovinate, e non aveva neanche i denti inferiori. Tuttavia, adesso non doveva più preoccuparsi di nulla.

Tuttavia, adesso Drax vive la vita migliore che potesse mai desiderare. Ha qualche chilo di troppo, ma quello è un problema che si può risolvere tranquillamente con un po’ di dieta.