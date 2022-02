La storia di un gattino con tre zampe, era scomparso dopo la morte del suo papà

La storia di un gattino di nome Bubby ha commosso il mondo intero, diffondendosi a macchia d’olio sui social.

L’avventura di questo animale è iniziata nove anni fa. Bubby ha vagato per lungo tempo, senza meta, per le strade di Grand-Falls-Windsor, in Canada. Un giorno, fortunatamente venne adottato da una famiglia, e Bubby sembrava aver trovato la felicità.

Il suo nuovo padrone, Boyd Abbot adorava moltissimo il suo amato gatto, tuttavia dopo aver trascorso pochi anni insieme, è deceduto, lasciando nuovamente solo Bubby. Nonostante l’uomo avesse chiesto agli altri membri della sua famiglia di prendersi cura del suo gatto, questo era improvvisamente scomparso e di lui si sono completamente perse le tracce, fino al 2019, quando Bubby è comparso nuovamente nel quartiere.

Il gatto aveva tuttavia un aspetto molto più vecchio e debole rispetto al passato, e i segni del tempo e della vita randagia lo hanno segnato crudelmente. Bubby aveva una zampa in meno e anche parte della sua coda era tagliata.

A notare la sua ricomparsa è stato un uomo di nome Ray Pinsent, che conosceva Bubby grazie al suo vecchio proprietario.

Questo, temendo per le sue condizioni di salute, ha cercato di prenderlo con sé, tuttavia senza riuscirci. La fortuna però ha voluto che Bubby si recasse nella sua vecchia casa, che adesso aveva un nuovo proprietario e proprio lì Ray ha potuto prenderlo con sé.

L’animale era in pessime condizioni e senza un supporto non sarebbe sicuramente sopravvissuto. Ray lo ha portato in un ospedale veterinario e proprio lì, una volontaria di nome Sarah MacLeod ha deciso di adottarlo e di farlo unire alla sua famiglia e ai loro molti animali.

Finalmente, dopo tante sofferenze, Bubby ha condotto una vita felice e serena, godendosi gli ultimi anni della sua vita, lontano dalle sofferenze della strada. Dopo la sua scomparsa Sarah ha condiviso la sua storia, rivelando che, nonostante Bubby non sia più tra noi, ha almeno vissuto i suoi ultimi momenti circondato dall’amore.