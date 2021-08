La morte di un animale domestico: difficile da superare come quella di un membro della famiglia

La scomparsa di un animale domestico è per molte persone un evento doloroso particolarmente duro da gestire.

Per coloro che non hanno mai avuto accanto un animale come un cane o un gatto, non è pensabile comprenderne i dolori della scomparsa.

Questi animali riescono a diventare una parte stessa di noi e ci sono accanto ogni giorno, sia nel bene che nel male.

Sono al nostro fianco quando siamo allegri e sono pronti a consolarci quando stiamo attraversando dei momenti infelici.

Praticamente per chi ha amato un animale, perderlo è come separarsi da un membro della propria famiglia.

Purtroppo gli animali domestici non possono accompagnarci per tutta la durata della nostra vita, dato che solitamente le loro aspettative di vita ruotano intorno ai 10/15 anni.

Sono state fatte molte ricerche in merito alle sensazioni che si provano con la scomparsa di un animale, e le conclusioni confermano che è proprio come perdere una persona cara.

Secondo la psicologa Julia Axelrod, perdere un animale domestico è un evento traumatico, perché cambia anche completamente la nostra routine giornaliera. Siamo abituati alla loro presenza e a svolgere varie attività con loro, quindi il nostro ambiente subisce uno sconvolgimento generale, che lascia un vuoto a volte davvero incolmabile.

Inoltre la scienza ha stabilito che la compagnia di un animale domestico, fa sì che il corpo rilasci ormoni e sostanze chimiche che ci avvicinano ad essi, e quando loro muoiono, queste sensazioni di benessere scompaiono.

Molte volte, il lutto della perdita di un animale, non è facile da superare, per il modo con cui la società vive questo triste evento. In molti, infatti, ritengono questo tipo di dolore, con poca serietà, come se si trattasse di un evento secondario. Tuttavia per la persona che ha subito il lutto è invece un dolore davvero duro da superare.

Gli esperti del settore raccomandano di affrontare questo tipo di perdita con tutta la serietà che fareste se si trattasse di una persona. Ricordatevi sempre, se qualcuno intorno a voi perde il suo animale domestico, di fornirgli il vostro pieno supporto e tutta la vostra comprensione, perché per loro è come aver perso una parte di se stessi.