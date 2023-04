Il Golden Retriever si diverte nella spa domestica più economica di sempre (VIDEO)

Chiunque viva con un cane, conosce benissimo l’importanza della pulizia dei pelosi, soprattutto se vivono sempre dentro casa. Per questo motivo, i loro proprietari devono provvedere a questi bisogni, prendendosene cura proprio come se fossero dei figli. Tuttavia, c’è anche chi preferisce farlo nel modo più alternativo possibile, come ha fatto quest’uomo diventato virale nel web. Infatti, come possiamo vedere nel video, l’uomo ha messo in atto per il suo Golden Retriever la spa più economica e domestica del mondo. L’esilarante filmato ha catturato migliaia di persone in tutto il mondo, alle quali ha strappato una profonda risata.

Quest’uomo ha creato per il suo Golden Retriever la spa più innovativa di sempre. Il tutto a costo zero, dato che ha utilizzato oggetti domestici e facilmente reperibili. Il cane sembrava apprezzare molto questo apprezzamento, non muovendosi dal suo posto. Il filmato, condiviso su Facebook, ha impiegato davvero poco a diventare virale.

Questo cagnolone vive felicemente insieme alla sua famiglia, che lo ama e se ne prende cura come un figlio. Quando il cane ha cominciato ad avere bisogno di un trattamento di pulizia, la proprietaria del cane ha chiesto al suo ragazzo di occuparsi di lui. Senza pensarci un secondo, l’uomo ha preso la balla al balzo e ha regalato al cucciolo il trattamento di bellezza migliore che potesse mai desiderare.

Come possiamo vedere nel filmato, l’uomo ha preso degli oggetti davvero rustici per asciugare il suo cane dopo il bagnetto. Il cane sembrava apprezzare davvero molto questo trattamento, restando immobile, coccolato dal suo papà. Insomma, il trattamento più rustico e economico che chiunque abbia mai visto in vita sua.

Il filmato, condiviso su Facebook, è diventato virale in pochissimo tempo, totalizzando più di 100.000 visualizzazioni. Con più di 800 mi piace e più di commenti, questa famiglia ha reso la giornata di molte persone migliore.