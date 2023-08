I due Golden Retriever abbracciano il loro umano e il video ruba il cuore a tutti (VIDEO)

Non c’è niente di più bello nel vedere l’amore che c’è tra un cane e il suo proprietario. Questi due Golden Retriever hanno fatto sciogliere il cuore a tutto il web dopo un video dolcissimo di una giornata normale finito online.

Tutto è iniziato quando un uomo ha deciso di fare un giro con i suoi due Golden Retriever. Era un giornata come tante, passata in compagnia dei quattro zampe a farsi un po’ di coccole e a prendere qualcosa in un bar.

L’uomo non sapeva di essere ripreso da un passante che intenerito dalla scena, ha deciso di iniziare a fare un video. Tornato a casa, il filmato è finito online e in pochissimo tempo ha fatto il giro del mondo ed ha fatto innamorare tutti!

um abraço as vezes é tudo o que a gente precisapic.twitter.com/KqWdBhuq7Y — Todo dia cãezinhos #projetoMila (@tododiacaes) August 16, 2022

Come si vede dalle immagini, i due Golden Retriever stavano tranquillamente seduti davanti al loro umano che ad un certo punto ha deciso di abbracciarli. I due cagnoloni si sono stretti immediatamente a lui!

Con lo sguardo innamorato, i quattro zampe hanno ricambiato l’abbraccio della loro persona preferita! Si sono fatti coccolare come sempre, ma nessuno è riuscito a resistere a tanta dolcezza. Questo filmato, infatti, rappresenta proprio l’amore.

“A volte, un abbraccio è tutto ciò di cui hai bisogno“, si legge nella didascalia del video. Ed è proprio in casi come questi che ci si rende conto di quanto siano importanti per noi i cani. Riescono sempre a tirarci su di morale.

Loro sanno amarci per quello che siamo e noi non possiamo far altro che ricambiare dimostrando tutto il nostro amore. In questo dolce abbraccio c’è tutta la vita condivisa con i quattro zampe. I cani non chiedono tanto, solo un po’ di amore! Questi due Golden Retriever hanno certamente trovato la persona giusta ed è chiaro che al suo fianco sono felici!