Golden Retriever viene scambiato per un cuscino dal fratellino umano il filmato diventa dolcissimo (VIDEO)

I cani sono i migliori amici che un bambino possa mai avere, in quanto sono delle anime pure e buone. Molte famiglie non si fidano a lasciare i bambini con i loro cani, per paura che i loro amici pelosi possano reagire male a qualche comportamento inaspettato dei bambini. Tuttavia, se il tutto viene svolto in sicurezza e soprattutto abituati fin da piccoli, questo formidabile duo può dare davvero molte soddisfazioni. In un filmato diventato virale nel web, possiamo vedere un bambino che scambia il golden retriever per un cuscino. La dolcissima scena ha commosso migliaia di persone, che sono rimaste affascinate da questo bellissimo momento.

Questo cane sembra essere davvero molto buono ed educato, insomma, un formidabile babysitter. In un simpatico filmato diventato virale online, il bambino scambia il golden retriever per un bambino, sdraiandosi comodamente sopra di lui. Il cucciolo non oppone per nulla resistenza, anzi, la sua reazione vi farà sorridere.

Come possiamo vedere nel filmato in questione, il bambino riposa dolcemente sopra il suo amico, che sembra apprezzare molto la sua compagnia. Infatti, il golden retriever dedica molte attenzioni al bambino, sempre con leggerezza e tatto, in modo da non fargli male.

Con fare molto dolce infatti, il nostro amico peloso sembra accarezzare il volto del bambino, per poi dargli un bacio. Non ci sono dubbi: questo cane stravedere per il suo piccolo fratellino umano! I loro genitori sono molto fieri, in quanto hanno instaurato fin da subito una splendida amicizia, fondata sull’amore e il rispetto reciproco.

Il dolce filmato è diventato subito molto virale, commuovendo migliaia di persone in tutto il mondo. Ad oggi, conta più di 160.000 visualizzazioni, con più di 200 mi piace da parte degli utenti. Moltissimi sono stati i commenti a favore di questa splendida coppia, che è riuscita a strappare un sorriso a davvero molte persone.