Golden Retriever prova a giocare con un Frisbee ma rimane bloccato (VIDEO)

I nostri amici a quattro zampe sono sempre pieni di sorprese. Ne combinano di tutti i colori, anche mentre si trovano in situazioni del tutto normali. Infatti, per loro cacciarsi nei guai è la normalità, e puntualmente i loro proprietari sono lì ad assister a tutta la scena. Vederli combattere con qualcosa di immaginario o con un problema alquanto semplice da risolvere è una cosa esilarante, e fortunatamente abbiamo molti filmati a dimostrarlo. Nel dolcissimo filmato che stiamo per mostrarvi, possiamo vedere un Golden Retriever che prova a giocare con un Frisbee, rimanendo bloccato. Nel frattempo, il suo proprietario non poteva far altro che ridere dietro la videocamera.

Il suo nome è Winnie, ed è un dolce cucciolo di sei mesi. Si tratta di un cagnolino molto giocherellone, che si accontenta davvero con poco per divertirsi. Tuttavia, non sempre finisce bene con per lui. Infatti, come possiamo vedere in questo filmato, il Golden Retriever prova a giocare con un Frisbee circolare, rimanendo bloccato al suo interno. Siamo sicuri che riuscirà a strappare una risata a tutti voi.

Avanti, chiunque sarebbe scoppiato a ridere di fronte a una scena del genere. Immaginate giocare con un giochino tranquillo con un Frisbee, ma cacciarsi nei guai. Beh, questo è proprio quello che è successo a Winnie, quando una semplice giornata si è trasformata in un vero e proprio rompicato.

Come possiamo vedere nel filmato, le zampe di Winnie si sono incastrate all’interno del Frisbee circolare. Non riesce a liberarle, e per questo motivo comincia a saltellare a più non posso. Fortunatamente, alla fine è riuscito nella sua impresa. Nel frattempo, il suo proprietario non poteva far altro che ridere di fronte a tutto ciò.

Il filmato è diventato virale su Youtube, dove ha totalizzato quasi 60.000 visualizzazioni. Inoltre, con più di 3.000 mi piace, Winnie ha fatto sorridere molte persone in tutto il mondo.