Golden Retriever mostra tutto il suo interesse nei confronti dei cuccioli appena nati di mamma gatta (VIDEO)

La nascita di cuccioli, così come per i bambini per noi umani, è un evento davvero importante. Gli animali amano condividere i loro cuccioli con i loro cari, non importa se umani o di specie diversa. Come possiamo vedere in un dolcissimo filmato diventato virale su Tiktok, un Golden Retriever mostra tutto il suo interesse nei confronti dei confronti dei cuccioli appena nati di mamma gatta. La sua reazione è davvero adorabile, in quanto è palpabile la sua curiosità riguardo i piccoli. Siamo sicuri che riuscirà a strappare un sorriso anche a voi lettori.

Bailey è un dolcissimo Golden Retriever molto famoso su Tiktok, dato che vanta un account da più di 20.000 followers. Come possiamo vedere nel filmato condiviso sopra l’account @tensiontamers, il Golden Retriever ha mostrato moltissimo interesse nei confronti dei cuccioli di mamma gatta. Sicuramente era molto felice per la sua amica, restandole affianco in questo momento importante.

L’amicizia tra pelosi è quella più vera che possa mai esistere al mondo, dato che sono sempre pronti ad aiutarsi l’un l’altro. Per questo motivo, saranno presenti nei momenti importanti dei loro cari, come ha dimostrato questo adorabile cane. Quando questa mamma gatta ha partorito, questo Golden Retriever le ha dimostrato tutto il suo supporto.

Come possiamo vedere nel filmato infatti, il Golden Retriever si avvicina ai cuccioli appena nati, curioso di annusarli e di vederli più da vicino. Si muove in modo davvero delicato, in modo da non fargli del male. Il suo sguardo è pieno di dolcezza, e si vede chiaramente che è pronto per aiutare la sua amica a prendersi cura di loro.

Il filmato è diventato rapidamente virale su Titkok, totalizzando milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Inoltre, ha raggiunto più di 100.000 mi piace, un numero davvero elevato, ma meritato, vista l’adorabile scena a cui abbiamo assistito.