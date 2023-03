Golden Retriever incontra il fratellino umano e la loro dolce interazione fa impazzire il web (VIDEO)

I bambini e i cani sono i protagonisti giornalieri del web, dato che i loro filmati riescono a intrattenere milioni di persone ogni giorno. Il motivo è semplice: la loro dolcezza è irresistibile, e riuscirebbero a far sorridere chiunque. Oltretutto, questa categorie riesce ad attirare molte fasce d’età, acquisendo così un pubblico più vasto. Ad esempio, possiamo vedere il bellissimo filmato di un bambino che incontra un Golden Retriever e, per via della loro bellissima interazione, il video è diventato virale. I due mostrano tutta la loro innocenza, manifestando un grande rispetto reciproco. Siamo sicuri che riusciranno a far sorridere anche voi lettori!

Il filmato, caricato dall’account Instagram @thegoodboyduo, ha attirato davvero centinaia di migliaia di utenti in tutto il mondo. In questo video, possiamo vedere un bambino che incontra un Golden Retriever e, in modo davvero spontaneo, si scambiano delle tenere coccole. I due si vogliono davvero molto bene, e siamo sicuri che la loro amicizia durerà in eterno.

Nel filmato, possiamo vedere una mamma con in braccio il suo bambino, insieme al loro splendido amico a quattro zampe. Inizialmente, la mamma accarezza dolcemente il dolce peloso, che ricambia piacevolmente il suo affetto. Ad un certo punto, il suo bambino sembra voler accarezzare anch’esso il cucciolo, così allunga la sua mano. Il cucciolo è davvero molto rispettoso nei confronti del piccolo, non mostrando alcun atteggiamento pericoloso.

Il Golden Retriever sembra apprezzare la compagnia del piccolo, cominciando a dargli molti baci sul volto. Tra i due è evidente che ci sia una splendida amicizia, e lo dimostrano sicuramente nel migliore dei modi. I due fratellini sono destinati ad avere una vita piena di amore e fedeltà.

Il filmato è diventato davvero molto virale su Instagram, totalizzano centinaia di migliaia di visualizzazioni. Inoltre, ha raccolto più di 100.000 mi piace, da parte di utenti commossi dalle dolci interazioni di questa splendida coppia.