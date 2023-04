Golden Retriever incontra i suoi nuovi fratellini e mostra tutto il suo entusiasmo (VIDEO)

Basterebbe avere anche una briciola dello stesso amore che hanno i cani, per rendere il mondo un posto migliore. Sono delle anime buone, sempre vogliosi di giocare e incontrare nuovi amici. Per molti pelosi, avere un compagno di avventure è davvero importante, così da poter condividere i giochi e il tempo. In un dolcissimo filmato che ha commosso il web, possiamo vedere Finn il Golden Retriever che incontra i suoi nuovi fratellini. Il cane era davvero euforico, e non riusciva a trattenere le sue emozioni. Finalmente aveva qualcuno con cui giocare, e lo ha fatto capire subito al nuovo arrivato.

Finn, il Golden Retriever dal cuore d’oro, non vedeva l’ora di poter condividere la sua casa con dei nuovi pelosi. Per questo motivo, quando il suo proprietario si è presentato alla porta di casa con i suoi fratellini, la sua gioia è stata immensa. Siamo sicuri che questo filmato riuscirò a sciogliere il cuore di chiunque,

Come possiamo vedere nel filmato caricato sopra l’account Tiktok @thegoldenbros3, questo dolce peloso non vedeva l’ora di poter giocare con i suoi nuovi fratellini. Quando il suo proprietario è comparso fuori la porta con uno dei cuccioli, Finn si è messo subito davanti a essa, in modo da poter essere il primo a conoscerlo.

Quando l’uomo è entrato, Finn è esploso di gioia, cominciando a saltellare per l’emozione. Così il suo papà umano ha avvicinato il piccolo a lui, in modo da farli interagire. Inutile dire che è stato amore a prima vista. Infatti, Finn ha portato subito il suo giochino al nuovo arrivato, dandogli il benvenuto.

In un altro filmato, possiamo vedere Finn insieme a entrambi i suoi fratellini, Sully e Gus. Siamo sicuri che avranno davvero moltissime avventure da condividere insieme. Il loro filmato è diventato subito virale su Tiktok, totalizzando milioni di interazioni da parte degli utenti.